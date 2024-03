Porfirio Fisac: "Nos enfrentamos al mes más duro del año"

El Casademont Zaragoza ha vuelto a entrenar esta mañana en el parqué del Príncipe Felipe para preparar el partido que el próximo domingo les medirá al todopoderoso Barcelona. El entrenador Porfirio Fisac ha señalado que para poder vencer a los catalanes Casademont está obligado a hacer "un partido de diez".

"Son encuentros donde debemos intentar crecer, entender la competición en la que estamos. Somos equipos de la misma liga pero con el grado de ganas de ganar no te va a bastar. Tenemos que jugar a un límite físico y de acierto perfectos. Necesitamos un partido de diez para sacar la victoria de allí, sería la única opción", ha destacado tras el entrenamiento de los suyos. Aunque se ha reincorporado a la disciplina Rati Andronikashvili tras su lesión de rodilla, a quién aún se le espera es a Mark Smith, que continúa con su recuperación y podría tardar aún una semana más en volver a las prácticas. El base georgiano es posible que disponga de minutos en el partido del domingo y Kravic, aunque ha tenido alguna molestia en los últimos días, también será de la partida.

Fisac ha insistido en que si el Casademont quiere tener alguna opción en Barcelona es preciso un grado acierto "muy grande ofensivamente y un nivel físico defensivo extraordinario". "Al Barça no solamente le ganas jugando bien sino que tienes que conseguir que ellos no estén bien. Este tipo partidos no implica lo que tú hagas sino el grado de seriedad con el que ellos se tomen y el acierto y la fuerza con la que trabajen", ha añadido, recordando que los de Roger Grimau tienen citas decisivas estas semanas en el Euroliga.

También los zaragozanos afrontan un calendario complicado: "Vamos a un mes dificilísimo, es el mes más duro del año. Tenemos cuatro compromisos fuera, recibimos a Palencia en casa y en medio tenemos la eliminatoria de la Copa Europa".

Sobre la posibilidad de que regrese Ricky Rubio a las canchas de la competición doméstica justo en el partido del domingo, Fisac cree que "es bueno para la liga, para nosotros y para todos". "Cuanto mejores rivales tengas hacen que tú seas mejor. Su regreso es una gran noticia para el baloncesto español pero también para sus rivales", ha concluido.