Carlos Cantero advierte contra el desgaste y el esfuerzo acumulado que "pasa factura"

Sin tiempo apenas para descansar, reflexionar y asimilar el partido del pasado miércoles que hace que el Casademont Zaragoza esté a 40 minutos de la Final Four de la Euroliga, el entrenador Carlos Cantero ha comentado esta mañana cómo llega su equipo a otro duelo importante, esta vez de la liga doméstica, contra el IDK Euskotren mañana a las 18.00 en San Sebastián.

"Todos los partidos son importantes y, aunque tengamos la vista puesta en el duelo del miércoles en Turquía, tenemos que tratar de sacar adelante el partido contra IDK, en el que las jugadoras más jóvenes tendrán que dar un paso adelante", ha comentado esta mañana el entrenador -mínimo hasta 2026- del club zaragozano. Tras la dureza el partido del miércoles en el Felipe, "hay dos o tres jugadores que hoy no van a entrenar y que casi seguro al partido de mañana no llegarán", ha dicho Cantero, que espera poder contar con ellas en Mersin porque "se trata de un play off".

"Venimos combinando la eliminatoria de la Euroliga con partidos de liga doméstica muy duros. Si hubiéramos perdido contra Mersin, creo que empezaríamos semanas más largas y tendríamos más tiempo para meter descansos, pero no ha sido así. Tenemos que seguir afrontando todo con intensidad, aunque el esfuerzo acumulado pasa factura a un equipo como el nuestro", ha dicho Cantero, para quien la situación ideal sería "llegar a estas situaciones más frescas, para lo que se necesitarían plantillas de 14 jugadoras".

"El calendario ha hecho que nos toquen los partidos más duros todos juntos"

"El calendario ha hecho que nos toquen los partidos más duros todos juntos. Quizá después de la Copa de la Reina hasta que llegue el play off de liga sí tengamos algo más de calma", ha augurado el míster, que ha lamentado "no jugar con las mismas armas que el rival de Europa" porque "el calendario es el que es": en ocho días se van a disputar tres partidos fuera de casa. "Los viajes que tenemos que hacer son largos y no ayudan a la recuperación de las jugadoras lesionadas. Llevamos mucho acumulado y a veces es frustrante el que no dependa de nosotros preparar los partidos de la mejor forma posible porque no puedes entrenar con las jugadoras que luego disputan más minutos o no puedes probar sistemas nuevos".

Cantero ha subrayado que el IDK Euskotren es un rival peligroso y "sabe que es un buen momento para ellas para sacar el cuchillo y ganar a Zaragoza". "Es un equipo muy equilibrado, que juega mejor cuanto mejor es el rival y que tiene grandes tiradoras, jugadoras que juegan a buen ritmo y con una apuesta muy física".

También ha dicho que pase lo que pase en Mersin el próximo miércoles Casademont "no puede perder porque ya ha ganado" tras el 57-56 de hace apenas tres días. "Yo ya me considero ganador, podemos ir allí y que nos eliminen, pero no nos van a quitar lo que ya hemos logrado. Pase lo que pase no tendremos sensación de fracaso ni de frustración". Cantero sabe que el ambiente en Turquía va a ser más que hostil y porque el rival tiene mucha presión y está obligado "a ganar por lo civil o lo criminal". "Me espero muchas cosas que no van a estar de nuestra mano. No sé el tipo de arbitraje que vamos a tener, el ambiente que viviremos, pero todos hemos visto situaciones en años anteriores como el tirar botellas a jugadoras al campo. Es algo que nadie quiere vivir, espero que la seguridad sea la adecuada". Para Cantero la clave en Mersin será aprovechar la presión que tiene el rival, intentar que emerjan las dudas y hagan un mal partido, y procurar algunos parciales favorables como sucedió en el Felipe el pasado miércoles.