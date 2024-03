"Isa es reivindicativa: mujer, madre y deportista. No acepta las injusticias"

En un colegio nunca falta un patio de recreo: un lugar para empezar a formar nuevas amistades o forjar las ya iniciadas. Isabel Macías Chow era una niña de 8 años que correteaba en el patio del CEIP La Estrella, en el zaragozano barrio de La Jota, donde inició el camino de su profesión, el atletismo. Soraya Moreno Pasamar compartía edad y clase de tercero de Primaria con Isa; curiosa, se acercó a esa niña de pelo negro y ojos rasgados. “Conectamos y se convirtió en mi amiga de por vida. Hicimos piña. Isa se ha quedado conmigo”. Esas niñas de la quinta del 84, ahora son mujeres trabajadoras, madres de familia e inspiración para otras niñas, como lo fueron ellas. Miradas de complicidad, gestos, frases que sin acabar ambas saben cuál es el final. No hay secretos para ellas. “Porque la amistad no solo consiste en un intercambio de ideas y sentimientos; compartir buenos y malos momentos de la vida; reír, llorar, aplaudir… También reconocer a quien tienes a tu lado y agradecer lo recibido”, completa Isabel.

El 8-M es el Día Internacional de la Mujer, una jornada reivindicativa que las protagonistas la convierten también en un acto de lealtad. No se trata de realizar un test para descubrir cuánto realmente conoces a tu mejor amiga, sino poner en valor a la persona. Y aquí, Soraya, una de las responsables de sistemas de la tienda Massimo Dutti del paseo de la Independencia, descubre a una Isa que “siempre ha sido una chica fuerte, muy independiente y, sobre todo, una líder”. “Quizá por lo que le ha tocado vivir, ya que no tuvo una infancia muy fácil, pero yo creo que es una coraza que siempre lleva puesta”.

Soraya Moreno: "Isabel siempre ha sido una chica fuerte, muy independiente y, sobre todo, una líder, una luchadora"

Isabel Macías Chow es nieta de un chino de Shanghái que llegó con 26 años a la base norteamericana de Rota, donde conoció a una sevillana de Triana. Juntos se mudaron a Barcelona y, después, a Zaragoza. “Es una luchadora y lo lleva en sus genes”, cuenta Soraya. “Yo vivía una situación familiar complicada. Mi madre era joven y divorciada, algo inusual entonces y lógicamente se sacrificaba mucho por sacarme adelante. No tenía ni zapatillas adecuadas para correr. Fueron unos inicios duros", añade Isa.

Pasar por circunstancias difíciles en casa dio a Isabel una motivación especial y se entregó al deporte. “El atletismo le ha marcado. Le ha enseñado a ser exigente, meticulosa, responsable. Ha forjado su carácter como deportista y también como persona”, desgrana Soraya, su compañera también en el asiento del autobús en las salidas de los fines de semana para campeonatos… “Yo empecé con ella a hacer atletismo en La Estrella. Hacía de todo, vallas, longitud, pista…. Pero Isa tenía algo especial, y eso lo supo ver nuestro profesor de educación física, José Luis Morte”. El entrenador que descubrió ese don, esa magia que la hizo diferente. Un mes de noviembre de 1993, con apenas 9 años, Isa pensó que un cross en Fuendejalón era una buena excursión de domingo. Finalizó séptima, pero Morte fue a su casa y le propuso a su madre que le apuntara a atletismo como actividad extraescolar. Entonces se abrieron las puertas de una nueva vida.

Soraya Moreno conoció a Isabel Macías en el colegio La Estrella en La Jota, donde forjaron una amistad que perdura Oliver Duch

Soraya Moreno: “El atletismo le ha marcado. Le ha enseñado a ser exigente, meticulosa, responsable. Ha forjado su carácter como deportista y también como persona”

Dos décadas en la élite nacional e internacional como especialista en 1.500 metros con varios hitos: 6ª en el Mundial ‘indoor’ y 5ª en el Europeo de 2012; 4ª en los Mundiales de 2014, plata en el Europeo en pista cubierta de 2013, olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012… “Creo que todos conocen el brillante palmarés de Isabel. Unos éxitos logrados a base de mucho trabajo, esfuerzo y tesón. No lo ha tenido fácil ni todo a favor y nunca se ha rendido. Llegar a unos Juegos, la cima para todo deportista, para mí es lo máximo y me siento muy orgullosa de ella. Isa tampoco ha presumido de lo que ha ganado, porque siempre ha sido muy humilde, cero egocéntrica. Isa y punto”, valora la amiga.

"Opuestas y complementarias, pero siempre interconectadas"

Son el yin y el yang: “Opuestas y complementarias, pero siempre interconectadas”, dicen entre risas. Las que les acompañaban de vacaciones, “en esos viajes para descubrir distintos lugares de España” y que el destino les condujo a Chipiona (Cádiz). “Nunca sabes lo que te va a deparar la vida, pero ese fin de semana creo que Isa lo tiene grabado a fuego. Había una concentración de atletismo y conoció al que es su marido, Luis Alberto Marco (Dos Hermanas, Sevilla). Surgió el flechazo. Nadie pensaba que la relación iba a finalizar en matrimonio, pero mira. Es de lo que más orgullosa se siente: el haber formado una familia, sus dos hijos -Leo y Luis-, el lograr una estabilidad personal y laboral. Todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido, es una crack”.

Dos dulces décadas deportivas de una Isa campeona, pero también una atleta que ha alzado la voz. “Es una luchadora, para lo bueno y para lo malo. Alguna vez hemos hablado de las desigualdades en el deporte, y de su pelea por que de, alguna manera, se reconozca económicamente a las atletas. Siempre ha sido una persona muy reivindicativa: es mujer, madre y deportista. No acepta las injusticias. Porque ella lo ha vivido en primera persona, quiere ponérselo fácil a las personas que siguen su estela”, desarrolla Soraya. Y pionera. Porque Isabel Macías consiguió en los tribunales que se reconociera que durante la maternidad se mantuviera la baja médica en las deportistas.

Soraya Moreno: "Llegar a unos Juegos, la cima para todo deportista, para mí es lo máximo y me siento muy orgullosa de ella. Isa tampoco ha presumido de lo que ha ganado, porque siempre ha sido muy humilde, cero egocéntrica. Isa y punto"

Veinte años en la élite en los que Soraya le ha arropado y consolado en los momentos más difíciles, cuando se suceden las dudas, las lesiones, el temido final. “Isa lo pasó mal. El atletismo es su pasión, y no poder estar al 100% le hacía sufrir. Tras las dos últimas operaciones (vasculares, una en 2018 y otra en 2019) y el parón por la covid, la recuperación fue lenta, compleja. Le preguntaba: “¿Te merece la pena pasar por todo eso?”. Leo ya había nacido, era muy pequeñín, le daba pecho… Ella vio que el ciclo llegaba a su fin, pero seguía peleando sin descanso”, rememora.

“La retirada de un deportista de élite da miedo y es un abismo por la incertidumbre que se abre”, reconoce Isabel, quien el 1 de enero de 2021 anunció su despedida del atletismo profesional. “Una dolorosa decisión, no me merecía más sufrimiento”. Le costó recuperar su eterna sonrisa. “Pero volvió a ser ella, explotando su amor por una disciplina a la que se ha entregado en la docencia (es diplomada en Magisterio de Educación Infantil y Física), con su grupo de entrenamiento, dando charlas en las que lanza mensajes motivadores basados en sus propias vivencias”, enumera Soraya.

Y trabaja en la Federación Aragonesa de Atletismo (videpresidenta) y es vocal en la Española, además de egresada en Periodismo y aún tiene ganas de estar en la línea de salida de algunas pruebas… “Isabel es una todoterreno. Los demás vamos andando, y ella va corriendo a todas partes. Creo que está en uno de sus mejores momentos, dentro de que la maternidad es complicada para conciliar… Pero ella lo hace todo fácil, y siempre con una contagiosa sonrisa. Isabel se siente plena”, ensalza Soraya.

Soraya Moreno: "Isabel es una todoterreno. Los demás vamos andando, y ella va corriendo a todas partes. Creo que está en uno de sus mejores momentos, dentro de que la maternidad es complicada para conciliar… Pero ella lo hace todo fácil"

Camino de los 40 años, atrás quedan las salidas adolescentes por el Rollo, la calle Sevilla o la Zona de Francisco de Vitoria. “Ahora quedamos en el Selvatik en la Romareda (risas). Son las circunstancias: yo voy con mi sobrina, ella con los niños, y las amigas del grupo, igual. Cambian las conversaciones. A Isa le gusta la moda, le encanta cocinar, viajar y bailar. Y disfrutar, disfrutar de todo lo que ella ha levantado y dado forma”, alaba Soraya.

El epílogo de esta amistad lo realiza Isabel Macías. Quiere que sea un “reconocimiento” a Soraya, “mi antítesis y mi complemento”. “Nunca me ha fallado. Siempre me ha ayudado en el día a día, ha entendido mis sentimientos de niña, de adolescente convertida en atleta, lo que suponía para mí el fracaso, el dolor por una lesión, la magnitud de hacer una marca o la decepción de no poder hacerla… Tenemos la misma manera de entender la amistad y esto es lo importante”.