Isabel Macías: "Mi objetivo es ayudar a los deportistas, como el atletismo lo hizo conmigo" 

"Quiero pensar que es algo poético empezar el año diciendo que esto se acaba para mí". El 1 de enero de 2021, la atleta Isabel Macías anunciaba su despedida del atletismo profesional en su blog personal. Lesiones, problemas físicos, la pandemia... una "dolorosa" decisión.

"No me merezco llorar más, no me merezco más sufrimiento", aseguraba en su carta. Pasado un año, ¿ha podido recuperar su eterna sonrisa?

Me ha costado mucho. No fue una decisión que, por tiempos, hubiera tenido que dar. Las dos operaciones que sufrí, el confinamiento por el coronavirus y el problema de espalda no fueron el entorno y las circunstancias ideales que yo esperaba. Pero los deportistas nos tenemos que adaptar a las situaciones: tras un año complejo, de mucho remar para no hundirme, ahora en esta última recta final del año parece que voy encontrando el camino de mi nueva vida.

Qué reflexión hace de sus veinte años en la élite del atletismo nacional e internacional.

Siempre, mirando en retrospectiva, mi camino nunca ha sido fácil; no he sido de las deportistas que he tenido todo a favor, sino que me ha tocado trabajar mucho para alcanzar mis objetivos. Me he movido en un entorno hostil, que también me ha construido mi personalidad. Ha sido un proceso largo, arduo pero muy bonito porque he podido saborear lo más dulce de mi profesión: los éxitos.

¿Cuáles son los momentos que le han marcado?

Mi vida deportiva se puede resumir en tres etapas: la iniciación y el descubrimiento en el colegio de La Estrella, gracias a José Luis Morte, ya que por él he llegado a ser atleta. La élite con el sueño olímpico cumplido (Londres 2021); y, a nivel personal, encontrar a la persona que me acompaña en mi día a día que es mi marido (Luis Alberto Marco) y con ello mi hijo (Leo).

¿Ha sido difícil pasar página, dar el paso al mercado laboral?

La retirada de un deportista de élite da miedo y es un abismo por la incertidumbre que se abre. Llevo toda la vida planteándome objetivos y sabiendo cuál era el siguiente paso a dar y que podría marcar mi futuro. Cuando empiezas a buscar un puesto laboral que te dé estabilidad, o que te permita conciliar tu vida personal, sabes que el primer paso que des ese día va a determinar quién es la nueva Isabel. Ese es el miedo. Equivocarme ahora no es lo mismo que con 20 años porque tienes una familia a tu cargo.

Sigue vinculada al atletismo: como vicepresidenta de la Federación Aragonesa; en la docencia, con su grupo de entrenamiento; dando charlas... ¿Qué mensaje traslada?

Lo que de verdad me ha enseñado mi carrera de atletismo es que, pese a todas las dificultades, he conseguido grandes cosas gracias al trabajo, el tesón y a no rendirme. Es el mensaje que trato de transmitir en las charlas que doy: que siempre hay que buscar una motivación, que los jóvenes no se rindan. He vivido de todo en el atletismo y esta experiencia espero que sea útil, incluso los errores.

¿Con qué perspectivas va a recibir 2022?

Si antes trabajaba con objetivos a corto o medio plazo, ahora sigue siendo disfrutar del día a día. Por suerte o por desgracia tengo mil frentes abiertos por los que luchar, pensar en el futuro es difícil porque tengo que afrontar los problemas de ahora. Mi filosofía de vida es estar con los míos e ir día a día, disfrutando y mejorando.

¿Cómo contribuirá a que sea un año mejor?

Pues en el puesto federativo en el que estoy trabajando, luchando por dar el mejor servicio y atención a nuestro atletas, deportistas y estamentos. Mi objetivo es ayudar a los deportistas, como el atletismo lo hizo conmigo.

¿Quién es Isabel Macías?

Atleta. Especialista en 1.500 metros con varios hitos: 6ª en el Mundial ‘indoor’ y 5ª en el Europeo de 2012; 4ª en los Mundiales de 2014, plata en el Europeo en pista cubierta de 2013, olímpica en los Juegos de Londres 2012... Además es egresada en Periodismo, diplomada en Magisterio de Educación Infantil y Educación Física y vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo.