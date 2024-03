"Cuando tienes una estrella, hay que apoyarla. No me equivoqué. Natalia es alcaldesa"

El ansiado reencuentro llega 17 años después. Un fuerte abrazo vale por mil mensajes de móvil y en redes sociales. Y más si se produce en un marco antaño inimaginable. Bettina Farreras, jefa de Natalia Chueca en Bassat Ogilvy, visitó este jueves a su 'pupila' en la Alcaldía de Zaragoza, en el imponente despacho de la regidora de la cuarta o quinta ciudad de España (según la estadística que se mira). Transmiten la complicidad de quienes han crecido profesionalmente juntas. Dos mujeres que rompieron los techos de cristal con mucho esfuerzo. Chueca defiende que el secreto está en "lograr el equilibrio entre la vida personal y profesional". "Soy madre de tres hijos con edades que van de los 19 a los 8 años, y supone una exigencia importante", explica.

Bettina Farreras recuerda lo mucho que luchó por llegar, pagando en su día "una importante parte en lo personal". "Me apasionaba mi trabajo y eso a veces es una trampita porque te involucras, sigues, te animan. Fui estricta, dura y sí tuve que romper un techo de cristal. El resto lo he disfrutado y estoy muy contenta del trabajo que he hecho", indica. Y no es para menos. Licenciada en Publicidad, llegó a ser consejera delegada de Bassat Ogilvy Barcelona, 'adviser' del grupo y sigue vinculada al sector en su empresa de márquetin y comunicación, donde trabaja por proyectos.

"Fue un flechazo a primera vista. Me encantó su forma de comunicar. Le di mi teléfono y me llamó. En la agencia confió en mí y me dio la oportunidad de crecer muy rápido". Natalia Chueca

Maestra y alumna se profesan una admiración mutua. "Fue un flechazo a primera vista", rememora Chueca, al recordar cómo tras escucharla en una conferencia se ofreció directamente para trabajar en su agencia. "Me encantó su forma de comunicar, de transmitir. Le di mi teléfono y me llamó. Ya en la agencia, confió en mí y me dio la oportunidad de crecer muy rápido ", detalla.

¿Qué vio Farreras en Chueca para contratarla? Recuerda al detalle el día que se conocieron, tras la conferencia. "Cuando estás con mucha gente, desarrollas un sexto sentido en el que ves a las personas que tienen talento. Si piensas que es una estrella, tienes que empujarla y acompañarla hasta que crezca. Lo vi claro y no me equivoqué", recuerda. Asignó a la alcaldesa cuentas complejas, por el mucho trabajo que implicaban, como fue el caso de Cruzcampo. "Dar servicio y hacer campañas creativas interesantes no es fácil. Ni manejarlo y coordinarlo. Hay que generar confianza y amistad. Acabó siento amiga de las clientas. No me equivoqué: 17 años más tarde es alcaldesa de Zaragoza", proclama, orgullosa.

De Chueca le llamó la atención su sonrisa, la manera de pensar y que era "una esponja". Farreras asegura que "sabía escuchar muy bien a los clientes", eso le permitía detectar sus necesidades y "dar una respuesta muy seria y profesional con el gancho de una sonrisa que cautiva". Combinar "la parte profesional con cierta cercanía" es un equilibrio "buenísimo" y una cualidad que, en su opinión, su pupila sigue teniendo. No le sorprende que ahora sea alcaldesa. "La experiencia que tiene en saber escuchar y en márquetin es una gran combinación. Ojalá todos los alcaldes del país fueran profesionales con ese bagaje", destaca. Chueca siempre tiró mucho para Zaragoza. "La tenía en el corazón", asegura.

El márquetin y las fotos son un arma de doble filo. La oposición municipal recurre a ellos con frecuencia para criticar a la alcaldesa. "Muestran un desconocimiento absoluto. Nunca pondrán en valor mi gestión ni harán una oposición constructiva. Si rascasen un poco y nos dejáramos de la mala política... Lo único que recibo son críticas, y entrando muchas veces en el plano personal más que en la propia gestión", critica. Defiende que los ciudadanos, ahora con ella como alcaldesa, se enteran de lo que pasa: "Estamos aquí para gobernar la ciudad, para mejorar su calidad de vida y para que se enteren de en qué gastamos sus impuestos", proclama.

"Si al trabajo además de cabeza le pones corazón es muy importante. Firmo aquí que Natalia hará una labor excelente". Bettina Farreras

Bettina Farreras estima que en los ayuntamientos, donde el impacto de las decisiones que se adoptan es inmediato, "si tienes una formación profesional, no solo convicciones, estás más preparado para buscar soluciones". Como punto fuerte de Chueca destaca su "amor por la ciudad: "Si al trabajo además de cabeza le pones corazón es importante. Firmo aquí que hará una labor excelente", subraya.

Chueca quiere que su mandato se recuerde por que sirvió para transformar Zaragoza en una ciudad líder y referente a nivel nacional. A las personas que se fijen en ella como referente les aconseja que "estén convencidas de lo que hacen y que lo hagan con pasión, con convicción y con valores". Defiende que así estarán "tranquilos" porque sabrán que han hecho lo correcto con la información de que disponían.

Farreras lo suscribe. Las dos son de la misma escuela. "Solo añadiría que intenten disfrutar del camino. Primero que se formen; que trabajen en lo que les gusta y que se quiten estereotipos", recomienda.

Natalia Chueca y Bettina Farreras, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Guillermo Mestre

Con la conmemoración del 8-M, Día de la Mujer, es inevitable sondear hasta dónde consideran que se ha llegado en materia de igualdad. Chueca dice que "entiende" que no todo el mundo "tiene la posición privilegiada" que considera que ha tenido ella. En su opinión, hay sectores donde se necesita una "discriminación positiva" para alcanzar un equilibrio "temporalmente, no de forma permanente". Piensa en la ciencia, la tecnología, en sectores que han estado vinculados al género masculino. Insiste, al mismo tiempo, en que "tenemos que estar satisfechos de lo que hemos avanzado". Dice la alcaldesa de Zaragoza que "casi casi estamos llegando a ese punto en el que aún no tenemos igualdad plena pero estamos muy cerca".

"Casi casi estamos llegando a ese punto en el que aún no tenemos igualdad plena pero estamos muy cerca"

Quien es su referente, Bettina Farreras, cree que lo que hay que reivindicar un 8-M es "que las mujeres tengan la posibilidad de estudiar y formarse". Opina que "hay que detectar el talento y apoyarlo" y se posiciona en contra de las cuotas. "Formarse es el primer escalón para poder ser libre, y ser ama de casa es maravilloso si así se ha elegido. Hay mujeres muy interesantes que pueden hacer cosas maravillosas, pero a las que hay que ayudar para que estén formadas para que puedan ser libres a la hora de elegir su carrera profesional y personal", asegura.

Las dos coinciden en lo importante que es tener buenos referentes y mentores en el inicio de una carrera profesional. A Farreras la fichó el propio Luis Bassat. Lo hizo después de que ella tuviera un alarde de creatividad. Tras escucharle en una conferencia y descubrir que quería trabajar en su agencia, le remitió una carta de lo más original. La dirigía a los "queridos reyes magos: Melchor, Gaspar y Bassat", y les pedía un metro cuadrado en su agencia porque se estaba a punto de licenciar. A los 5 días, recibió la respuesta, una nota que aún guarda. "En este despacho siempre estamos dispuestos a dar un metro cuadrado a quien quiera ganárselo. Llámame", le decía Bassat. Ella llamó, y así inició una prestigiosa carrera en la que se cruzó, hace 20 años, con Natalia Chueca, esa trabajadora con estrella a la que decidió empujar y que se ha convertido en alcaldesa.