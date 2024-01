Zaragoza, epicentro del atletismo español con la European DNA Meeting de clubes

Zaragoza y el Palacio de Deportes son este sábado 13 de enero el centro neurálgico del atletismo español con la cuarta edición del European DNA Meeting de atletismo por clubes en la que se pone en valor la competición mixta y se difunde la práctica de esta disciplina mediante las categorías absoluta, sub 20 y de promoción. La competición servirá de clasificación para el Campeonato de Europa 'indoor' y de preparación para los Juegos Olímpicos de París, y se convierte en el primer gran evento de atletismo del año..

Este innovador evento que recala por primera vez en la capital aragonesa, y en el que el Playas de Castellón y el zaragozano Alcampo-Scorpio 71 son los únicos clubes en participar en las tres categorías, se ha presentado este jueves en rueda de prensa con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate; el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés, y el presidente del Alcampo Scorpio 71, Rafael Guerras.

Este formato "novedoso y distinto", según ha explicado Rafael Guerras, va a permitir la lucha y el enfrentamiento directo entre hombres y mujeres dentro de un formato de clubes, lo que "está siendo un éxito absoluto" por su dimensión internacional en el que "compiten los mejores clubes y selecciones".

Rafa Guerras: "Nos llena de ilusión y orgullo porque nuestro objetivo como Alcampo-Scorpio 71 es difundir este deporte. Es una apuesta que siempre ha sido de otras comunidades autónomas y ahora estará en Zaragoza para el disfrute de todos de manera gratuita"

En este sentido, la competición, que es "dinámica" y se basa en un sistema de enfrentamientos directos y parciales entre clubes, empezará con dos pruebas "espectaculares" mixtas de persecución, que son un relevo de 4x2 y el relevo 'La caza', que se establece por puntuaciones previas obtenidas "otorgando un tiempo de ventaja a los clubes en función de ello", ha subrayado Guerras.

Durante el sábado, de 14.00 a 20.00, los asistentes van a poder ver competir a atletas como Noel Arroy, Ana Cuello o Julia Aranda del Alcampo Scorpio 71, y Paula Sevilla, una velocista del Playas de Castellón. "La fortaleza es el grupo y la cantera", ha destacado el presidente del club aragonés.

"Se han clasificado por méritos de marcas y de puntuaciones previas los seis mejores clubes de cada categoría. La participación de nuestro club en las tres competiciones es un síntoma de la buena salud del atletismo de Aragón", ha asegurado.

No obstante, ha reconocido que este año hay "incertidumbre" en cuanto a la obtención de primeros puestos, ya que "hay atletas que debido a su alto nivel están fichados por universidades americanas como es el caso de Sergio del Barrio, Gabriela Sanz o los hermanos Tello".

Por su parte, Alberto Pallarés ha señalado que Zaragoza va a disfrutar de una competición "emocionante donde sobre todo hay compañerismo", a la que se sumarán el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza y el Campeonato de España de marcha, que "servirá a la selección para los Juegos Olímpicos de París".

Asimismo, el concejal de Deportes Félix Brocate ha sostenido que "estamos ante una maravillosa locura de competición" y que "el futuro del deporte, al fin y al cabo, está en la competición mixta como hace el atletismo desde hace años". "Queremos nuevos practicantes y más federados", ha añadido.

Pruebas del European DNA Meeting de Clubes en Zaragoza

En el European DNA Meeting de Clubes se disputarán ocho pruebas: seis individuales y dos relevos mixtos. En categoría absoluta, las femeninas serán 60 metros, longitud y peso; y las masculinas, 400 m, 60 m vallas y altura. Los relevos mixtos serán 4x2 vueltas (con orden libre) y el ya mencionado 3 vueltas-2 vueltas-1 vuelta-4 vueltas, conocido como La Caza (orden mujer-hombre-mujer-hombre).

En sub 20, los hombres harán 400 m, altura y longitud, y las mujeres 60 m, 60 m vallas y peso. En promoción, los chicos competirán en 60 m (sub 16), 400 m (sub 18) y altura (sub 16), y las chicas en 60 m vallas (sub 18), longitud (sub 16) y peso (sub 18). Los relevos serán con orden idéntico al de la categoría absoluta.

Entre los inscritos en categoría absoluta destacan, principalmente, atletas del Facsa-Playas de Castellón: contarán con internacionales absolutos de la talla de Paula Sevilla, Belén Toimil, Esther Navero, Ona Rossell, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro y Alexis Sastre. Otros inscritos destacados son los internacionales en categorías inferiores Paula Calero (Atletismo Alcorcón), Pablo Drees (Unicaja Jaén Paraíso Interior), Rubén Egea (Alcampo Scorpio 71), Laura Martínez (Atletismo Alcorcón), Andreu Boix (Facsa-Playas de Castellón), Rocío Arroyo (Unicaja Jaén Paraíso Interior), David Barroso (CAPEX) o Elian Numa López (Facsa-Playas de Castellón), y absolutos como la semifinalista olímpica Natalia Romero (Unicaja Jaén Paraíso Interior).

Antes de iniciarse la competición se rendirá un merecido homenaje a la recientemente fallecida Carmen Valero Omedes, atleta aragonesa que fue la primera mujer que compitió representando a España sobre una pista de atletismo en unos Juegos Olímpicos, además de ser campeona del mundo de campo a través por partida doble. Se guardará un minuto de silencio en recuerdo de esta mujer pionera, que ha dejado una profunda huella tanto en lo deportivo como en lo personal.