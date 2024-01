La aragonesa Carmen Valero, primera atleta española en competir en unos Juegos Olímpicos, sufre un derrame cerebral

La atleta aragonesa Carmen Valero Omedes, la primera española que compitió en unos Juegos Olímpicos, ha sufrido un grave derrame cerebral a los 68 años de edad en Sabadell, donde tiene fijada su residencia.

La Federación Española de Atletismo confirmó en X, antiguo Twitter, que Valero sufrió este accidente cerebrovascular antes de acabar el año y, "tras estar varios días en coma", este lunes fue desconectada, "pero su corazón sigue latiendo", escribía la institución deportiva a primera hora de la madrugada de este martes en la red social.

Por expreso deseo de los familiares de Carmen Valero, os comunicamos su situación actual:



Carmen Valero sufrió un derrame cerebral antes de acabar el año. Tras estar varios días en coma, hoy ha sido desconectada, pero su corazón sigue latiendo.



Carmen Valero ganó en 1976 y 1977 el Cross de las Naciones. Y participó en los Juegos Olímpicos de Montreal. Archivo HA.

La deportista nació en la localidad turolense de Castelserás el 4 de octubre de 1955, pero pronto dejó la Comunidad para trasladarse con su familia a Cataluña. "Me siento medio catalana, medio maña", subrayaba hace ocho años en una entrevista en HERALDO.

Fue dos veces consecutivas campeona del mundo de campo a través (en Chepstow 1976 y Düsseldorf 1977) y disputó dos pruebas en los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976. Corrió los 800 y los 1.500 metros. "Tengo una espina clavada -reconocía al respecto-. Estaba muy bien preparada, llegaba muy bien, con muchas opciones de hacer algo grande en el 1.500. Pero te lo juegas todo en un instante. Una atleta alemana me empujó en la curva y perdí varias posiciones".

Valero fue asimismo 25 veces internacional y otras tantas, campeona de España en distintas especialidades entre 1972 y 1986 (de 800 metros, 1.500 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, 1.500 metros en pista cubierta y campo a través).

Carmen (derecha) y su hermana Leonor Valero, en el cross de San Sebastián de Sabadell en 1977. Leonor Valero

La deportista, elegida mejor atleta femenina del siglo XX según la Asociación Española de Estadísticos del Atletismo, y coleccionista de diversos registros, recibió en 2019 el premio de honor del Deporte Aragonés.

"Si volviera a nacer, haría lo mismo. Siempre me ha gustado mucho correr y he disfrutado mucho con el atletismo. No me considero nadie especial, aunque sí fui una pionera", reflexionaba para HERALDO en un reportaje publicado en 2016.