Carmen Valero, una aragonesa que siempre reivindicó sus raíces turolenses

Carmen Valero nació en la localidad turolense de Castelserás en 1955. Es decir, la mejor atleta del siglo XX y la primera mujer que defendió a España en unos Juegos Olímpicos fue natural de Aragón, aunque muy pequeña hizo las maletas junto a su familia y se trasladó a Cataluña.

Esta circunstancia ha hecho que este martes, pocas horas después de conocer su fallecimiento a causa de un derrame cerebral, varios medios nacionales hayan situado en la comunidad vecina el origen de la extraordinaria deportista.

“Deportivamente me he formado en Cataluña, pero me considero aragonesa”, decía la propia Valero en una conversación con HERALDO el 25 de julio de 1974. Es decir, esta cuestión ya rodeaba la figura de la atleta aragonesa hace 50 años.

Entrevista con Carmen Valero, publicada el 25 de julio de 1974 en HERALDO DE ARAGÓN. Archivo Heraldo

“Nací en Castelserás, provincia de Teruel. Aunque solamente viví allí unas semanas, yo me siento muy aragonesa. Las vacaciones las paso con ellos y estoy muy contenta cuando vuelvo por mi tierra. Sin embargo, deportivamente me he formado en Cataluña. Concretamente en Sabadell, que es donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera deportiva”, explicaba la protagonista.

A pesar de su indudable condición de aragonesa, no han sido pocos los medios (prensa y televisión) que se han referido este martes a Carmen Valero como “la catalana”.

En el palmarés de Carmen Valero destacan otros reconocimientos como los 15 campeonatos de España de pista, el doble campeonato del mundo de campo a través o sus 25 internacionalidades. "Fue una pionera, una referente, la gente no valora lo suficiente quién fue Carmen Valero", decía el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés, tras conocer su fallecimiento.