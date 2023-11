Jenni Hermoso rompe su silencio: "He llegado a recibir amenazas y es algo a lo que no te acostumbras nunca"

La delantera del Pachuca y de la selección española, Jenni Hermoso, confesó este lunes que ha llegado "a recibir amenazas", después del beso en los labios que le dio el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, como "consecuencia" de un acto que "no" provoco y "que no había elegido ni premeditado".

"Hace tres meses ni era campeona del mundo, que es lo máximo a lo que podía aspirar, y desde luego no me imaginaba estando en el punto de mira. Para mí, son cosas que te pasan porque tú las has trabajado. No sé si la vida me tenía preparado esto o no, pero me ha hecho verlo todo de otra manera y darme cuenta de que aunque haya llegado a lo más alto en mi carrera deportiva, hay mucho más. Me tengo que poner nuevos objetivos para volver a superarme a mí misma", dijo la jugadora en declaraciones a GQ España.

En la primera entrevista desde que España bordara su primera estrella en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y Rubiales la besara en los labios en la ceremonia de entrega de medallas, Hermoso reconoció que ha vivido unas semanas "muy difíciles". "El tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera", comentó.

La de Carabanchel confesó el sufrimiento de las últimas semanas, aunque destacó el poder del movimiento feminista a raíz del beso de Rubiales. "Creo que por eso se ha generado tanto revuelo y, en concreto, se ha causado tanto daño hacia mi persona. He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", resaltó la delantera.

"Muchas de nosotras hemos sido más conscientes de lo que realmente significa la palabra 'feminismo'. En el fútbol, hemos vivido en primera persona la lucha por la igualdad. Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Simplemente, queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande", explicó, al mismo tiempo que recalcó que hay cosas "que no han sido normales nunca".

Así, la futbolista, de 33 años, insistió en que quiere que se la recuerde como "una persona que ha querido dejar a España en lo más alto" y, "sobre todo, como alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien". "Voy a aprender a aprovechar esta historia positivamente para pelear por lo que creo que es bueno para la sociedad. El movimiento #SeAcabó debe traer una nueva era. Estos meses, con todo lo ocurrido, la mente se me ha ido un poco del camino del fútbol", agregó sobre el apoyo recibido tras el episodio en el Stadium Australia.

"A mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho", dijo sobre la actitud de la selección masculina tras lo ocurrido.

Así, mostró gratitud a los futbolistas Borja Iglesias, Héctor Bellerín, Óscar Trejo e Isco, que fueron los primeros en posicionarse a favor de Hermoso. "Nosotras tenemos la filosofía de estar unidas y hacer lo que sentimos, y así hemos conseguido todo lo que hemos conseguido hasta ahora", añadió sobre la falta de unanimidad.

Finalmente, sobre su regreso a la selección en la última convocatoria a finales de octubre, Hermoso reconoció que fue "un día bastante duro", después de "todo lo ocurrido" y de estar ausente en la primera lista de Montse Tomé para "protegerla". "Tampoco había visto a mis compañeras, ni me había puesto la ropa de la selección, ni la camiseta con la estrella. Tuve algún bajón, pero en general trato de estar contenta. Para una futbolista, no hay nada más bonito que poder jugar para su país", expresó.

"A mí siempre me ha gustado estar con la selección, representar a mi país, pero había algo que nunca me dejaba disfrutarlo del todo y si no hubiera pasado esto, todo hubiera seguido igual", concluyó.