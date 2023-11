Bakis es baja ante el Oviedo y el Real Zaragoza confirma una dolencia de rodilla aún sin diagnóstico

Sinan Bakis está lesionado en la rodilla derecha. El delantero centro estrella de la plantilla del Real Zaragoza, según el diseño de la plantilla del pasado verano, es baja ante el Real Oviedo en el partido de la jornada 14 que se disputará a las 21.00 de este lunes en La Romareda.

Con 48 horas de diferido, el club ha informado de los problemas que impidieron entrenar ya al ariete germano-turco el pasado sábado y que requirieron un estudio radiológico inmediato para verificar el alcance del daño. No hay un diagnóstico cerrado todavía y los especialistas seguirán reconociendo al futbolista en las próximas fechas, por lo que su baja médica apunta a irse más allá del hecho puntual de este partido ante los ovetenses.

La nota informativa del Real Zaragoza respecto de Bakis dice textualmente lo siguiente: "Nuestro jugador Sinan Bakis, que viene arrastrando molestias en su rodilla derecha tras un lance fortuito en el entrenamiento del pasado sábado y que le obligó a trabajar al margen del equipo en el día de ayer, será definitivamente baja para el partido de esta noche al no remitir dicha sintomatología y será sometido a pruebas diagnósticas en los próximos días".

Bakis ha llegado a noviembre sin anotar un solo gol como zaragocista. La apuesta goleadora de Juan Carlos Cordero en el mes de julio llegó avalado por ser el tercer mejor anotador de la liga pasada, con los 12 goles que firmó en el FC Andorra. Veterano, ya con 29 años y con trayectoria en Alemania, Turquía, Austria y Holanda, Sinan Bakis no ha conseguido conectar debidamente con la frecuencia que le pide el Real Zaragoza en un año tan importante como este.

Después de un mal inicio de temporada en su rendimiento particular, pese a que el equipo empezó impecable con cinco victorias seguidas, Bakis empezó a dar síntomas de ansiedad por no ver portería. El entrenador, Fran Escribá, decidió sacarlo de la titularidad y fue suplente (y no jugó un solo minuto) en hasta tres partidos de liga. Después de ese tratamiento de choque, el técnico lo devolvió al once inicial el pasado lunes en Burgos, día en el que acabó sustituido a falta de media hora, de nuevo sin ver portería (cabeceó un balón al poste y el portero rival le paró un buen disparo).

Ahora, esta lesión aún no definida con concreción, introduce a Bakis en una nueva dimensión dentro del mal fario que lo acompaña desde su llegada a Zaragoza.