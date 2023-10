Oviedo-SD Huesca: la necesidad aprieta

Cuando Germán Cid Camacho, el árbitro de esta tarde en el Carlos Tartiere, señale el inicio del partido a las 19.00, habrán pasado 68 horas desde la derrota con el Sporting y una vez concluya quedarán 67 hasta el recibimiento del sábado al Eldense en El Alcoraz (16.15). La SD Huesca arranca con su visita al Oviedo su semana más intensa de lo que va de temporada, por lo compactado del calendario y por la importancia de los compromisos. El 0-1 con los gijoneses le devolvió a la zona de descenso. Con siete puntos sumados en ocho jornadas es 19ª, un puesto por debajo y con un punto menos se encuentra su próximo rival y una posición por encima y con un punto más aparece el Eldense.

Según cómo se supere el díptico de partidos, se encenderán unas alarmas que el triunfo de Alcorcón -único en lo que va de curso- había dejado en posición de ‘stand by’ o se entenderá que el equipo ha encontrado su camino. Ziganda es consciente de ello y no esconde que a Oviedo llegan muy necesitados. Hacen falta puntos que ayuden a visualizar los progresos y aspectos positivos que observa y que minimicen los negativos. Quiere más fiabilidad de los suyos en las áreas y una seguridad defensiva que sí se tenía hace un año, pero que ahora no aparece. Frente al Sporting, el mal inicio de la segunda parte, en el que se encajó el único y definitivo gol en un centro lateral, dio al traste con el buen arranque de partido previo.

El deseado equipo sin fisuras y contundente ante la meta rival se vio frente al Alcorcón y es lo que espera que se recupere en el Tartiere. No en vano, el Huesca está rindiendo mejor a domicilio que como local. Eso sí, los protagonistas no serán los mismos. Tras dos jornadas repitiendo once, habrá rotaciones atendiendo a la peculiaridad de la semana, a la carga de minutos que arrastran algunas de las piezas y a las molestias y problemas físicos que tienen otras. En Huesca se quedaron Valentín, que sigue arrastrando una lesión en los isquiotibiales, y Samuel Obeng, que, tras haber pasado los días previos entre algodones, contra el Sporting tuvo que ser sustituido con visibles problemas físicos de los que no se ha recuperado a tiempo.

La ausencia del ariete que precisamente está cedido por el Oviedo es una baja sensible atendiendo a que él, Álvaro y Sielva eran los únicos hasta ahora que siempre habían sido titulares y a que es el único delantero que ha visto puerta. En los dos últimos encuentros, su pareja arriba había sido Kanté, que junto a Joaquín, Bolívar, Aznar y Tresaco conforma el quinteto de opositores para la punta del ataque.

En la defensa, Vilarrasa apunta a ocupar el lateral izquierdo en detrimento de Martos, mientras que Loureiro podría desplazarse al derecho para dar descanso a Nieto, con pasado en el Oviedo como Mier y Obeng, y abrir hueco en el centro de la defensa a Rubén Pulido o Blasco para formar pareja con Jorge Pulido. En el centro del campo, Sielva, que en el entrenamiento de ayer se limitó a realizar bicicleta estática y que lo ha jugado todo hasta el momento, podría tener un respiro en beneficio de Kento y tampoco es descartable que Mier o Javi Martínez, ambos fijos desde su llegada, se sienten en el banquillo.

El rival que se va a encontrar el Huesca vuelve a casa con el viento de cola después de haber estrenado su casillero de victorias en su visita del fin de semana pasado al Eldense (1-3). Su situación en la clasificación no es ni mucho menos la esperada y ya ha implicado un cambio en el banquillo. El duelo será el tercero con Luis Carrión a los mandos tras la destitución de Álvaro Cervera. En su estadio, los carbayones empataron con el Racing de Ferrol y el Sporting, y perdieron con el Valladolid. Hasta su último encuentro, la falta de gol, con solo dos marcados, estaba siendo una de sus carencias. Tendrán seis ausencias, Millán, Tarín, Lucas, Mario, Alemao y Camarasa, que ha vuelto a entrenar tras superar un problema de salud mental.