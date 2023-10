Cuco Ziganda, ante la visita al Oviedo: “No nos vale con los que estamos haciendo”

“Sabemos que hay que mejorar, que no nos vale con lo que estamos haciendo”. Cuco Ziganda es muy consciente de que la situación del Huesca tras ocho jornadas no es la mejor. Con siete puntos sumados, en puestos de descenso, una sola victoria y la derrota del domingo con el Sporting (0-1) como precedente, sin casi tiempo de descanso, el miércoles a las 21.00 toca visitar al Oviedo, el conjunto situado justo por debajo de la clasificación, pero que regresa a casa tras haberse impuesto al Eldense (1-3), el bloque que marcha la salvación y que llegará a El Alcoraz el sábado. La semana se antoja clave, con muchas cuestiones sobre la mesa y por eso el técnico navarro prefiere afrontarla centrándose en lo concreto. “Pienso en el partido, en lo que nos encontraremos, en el equipo que sacaremos nosotros, más que en la situación en la tabla”, afirmó este martes antes de poner rumbo a Asturias sin esconder que “tenemos necesidad de puntos y urgencias”.

“Lo positivo de que el encuentro sea tan seguido es que no vas a estar toda la semana dándole vueltas a la última derrota, nos tenemos que centrar rápidamente en el siguiente partido. Lo malo es el poco tiempo de preparación, el viaje largo, hay que hacer recuento de jugadores y a ver con quién podemos contar”, indicó sobre la intensa semana que ahora arranca y que le va a llevar a mover el once inicial tras dos jornadas siendo el mismo. “Sí haremos rotaciones, hay jugadores que no están al 100%”, avanzó.

En Carlos Tartiere, Ziganda espera encontrar “al Huesca de fuera de casa”. “Es donde mejor sensación estamos teniendo, quiero que tengamos la energía y solidez de Alcorcón, refrendar esas sensaciones”, comentó haciendo referencia al 0-2 de Santo Domingo. “Que los que salgan sean capaces de dar una buena versión y mostrar que tenemos posibilidades en todos los partidos”, pidió a los que se vistan de corto.

Advirtió que el Tartiere es “un campo que aprieta”. “Vienen de lograr una victoria fuera, con buenas sensaciones y querrán repetir”, apuntó de los carbayones, de los que dijo que “hicieron un gran partido, ganando con solvencia”. “Han tenido como nosotros un inicio complicado y sabemos de su potencial”, añadió de un bloque que ya ha vivido un cambio en el banquillo, el de Luis Carrión por Álvaro Cervera.

Él regresa a su destino previo al de Huesca. “Aunque ya hace un año largo que nos fuimos, siempre es especial, el tiempo que estuve ahí la experiencia fue positiva, disfruté mucho e hice relaciones que perduran”, resaltó.

El cruce con el Sporting aún está muy reciente. “En términos generales, quizá fue el mejor partido de casa, hubo momentos al inicio con personalidad en las que estuvimos bastante bien, ellos en el centro del campo tienen gente buena y no perdían el balón, pero los sujetamos”, comentó. “El incio del segundo tiempo nos mató con un gol que no estuvieron todo lo sólidos que tenemos que estar”, analizó. “Veo cosas positivas y me agarro a ellas”, subrayó. En ese encuentro apareció de nuevo la polémica con las manos en las áreas. “Nadie sabe, es todo relativo y subjetivo”, lamentó.

Para mejorar cree que hay que ser “más decisivos en las áreas”. “No estamos siendo sólidos y hay cosas que se pueden hacer mejor”, manifestó. Entre ellas, apuntó a la defensa de los centros laterales. También ve un margen de crecimiento más rápido en la defensa que en el ataque “donde se depende de cuestiones más individuales”.