Oviedo y Eldense, semana de alto voltaje en el Huesca

El azar que implica el sorteo del calendario y la cruda realidad que marca la clasificación han convergido para depararle a la SD Huesca una semana con dos partidos que puede resultar clave en su devenir próximo, que puede servir para impulsarla y reafirmarla en su trabajo e ideas o, en cambio, alimentar enormemente las dudas entorno al entrenador y un proyecto que no ha comenzado la temporada precisamente bien. Los azulgranas visitan el miércoles al Oviedo (19.00) y reciben el sábado al Eldense (16.15). Si la victoria con el Alcorcón por 0-2 -la primera del curso- les había permitido coger aire saliendo del descenso, el nuevo tropiezo en El Alcoraz con el Sporting del domingo (0-1) les ha vuelto a situar por debajo de la línea de flotación. Tras ocho jornadas, son 19º con siete puntos. Su contrincante más próximo en el tiempo, con un punto menos está justo un puesto por debajo, y el siguiente, con un punto más, se sitúa una posición por encima. La importancia de los dos duelos es fácil de comprender.

Tras el cruce con el Sporting, Ziganda ya habló de la necesidad “de un cambio de dinámica” y en términos similares se expresó Sielva mencionando que hay que realizar “un reset”. No se quiere mirar la clasificación para centrarse en el día a día, pero lo cierto es que una vez se pite el final del cruce con el Eldense prácticamente ya se habrá consumido el primer cuarto de la competición y, de no haber logrado unos buenos últimos marcadores, estar abajo no será plato de fácil digestión.

El domingo en El Alcoraz, donde solo se han capturado dos de doce puntos posibles, se vio al Huesca que se persigue, particularmente durante la primera media hora, un equipo intenso, vertical y dinámico, pero también se volvieron a hacer notar sus carencias, las que están siendo complicado tapar. “No somos un equipo muy dotado individualmente, en ataque vamos con fe y en defensa no tenemos la envergadura de otros”, se sinceró Ziganda. Frente a un rival muy cuajado, que lleva cinco jornadas sin perder -aunque aún ni siquiera había marcado como visitante- se dio la cara y se jugó de poder a poder mientras se mantuvo la tensión, en el momento en el que está decayó un mínimo, al inicio de la segunda parte, llegó el definitivo gol. Se tardó en reaccionar y cuando se hizo fue de forma infructuosa a base de corazón más que con argumentos futbolísticos.

Esa fe y lucha es uno de los puntos a los que agarrarse junto a otros como el buen desempeño en la estrategia. Salvo en la derrota con el Tenerife, el Huesca siempre ha dado la cara más allá de que los errores puntuales le hayan costado caro. También se avanza en la integración de los últimos fichajes en llegar y se puede decir que Ziganda ha encontrado un molde, una serie de jugadores de plena confianza. La alineación contra el Sporting fue la misma que ante el Alcorcón, aunque cabe indicar la presencia de futbolistas fuera de su sitio natural. Loureiro es lateral y no central, Sielva y Mier están teniendo que cumplir unas funciones defensivas en el centro que en principio no son su cometido principal y Javi Martínez está partiendo desde la banda derecha.

Es muy probable que en el Tartiere se produzcan rotaciones. Por el momento, la única baja segura seguiría siendo la de Valentín, que este lunes se quedó en el gimnasio con los titulares, entre los que Sielva fue el único que pisó el césped para realizar carrera continua en una sesión de recuperación en la que los suplentes sí estuvieron a las órdenes de Ziganda. Obeng jugó con el Sporting después de haber estado toda la semana entre algodones y se marchó dolorido. Kento apunta a tener su primera titularidad en detrimento de Mier o Sielva, que aún no se ha perdido un minuto, Martos, que solo ha disputado un partido al completo, podría dejar su sitio en el lateral izquierdo a Vilarrasa y Loureiro podría volver al derecho para dar entrada por el centro de la zaga a Rubén Pulido o Blasco.

El Oviedo se presentará tras haber conseguido su primera victoria, precisamente ante el Eldense. Un 1-3 en el que los carbayones golpearon tres veces antes de la media hora de juego. Previamente lo más que habían logrado eran tres empates con el Racing de Ferrol, el Sporting y el Levante, lo que llevó a la destitución de Cervera y la llegada al banquillo de Luis Carrión. El Eldense, por su parte, lleva cinco jornadas sin ganar. Su principal déficit se está encontrando en la defensa, es el equipo con más goles encajados, 16. Antes de viajar a Huesca, el miércoles se desplaza a Valladolid.