Cuco Ziganda: "Estamos más blandos y hay que cambiar la dinámica"

Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca, consideraba que el partido se empezó a perder al comienzo del segundo tiempo, más allá del gol del Sporting (0-1). "El primer tiempo tuvo alternativas, con momentos para los dos, y luego ellos salieron mucho más decididos, a nosotros nos costó. Salimos largos y sin reaccionar", dijo. El 0-1 dio paso a un "momento crítico" para "conectarnos al partido y tener opciones de empatar más con el corazón que con la cabeza, pero no se dio".

Lamentaba el navarro que no surtiesen efecto los cambios en este periodo para dar entrada a "jugadores con más energía y piernas. Al final empujando les hemos metido en su área, aunque es justo decir que ellos tuvieron oportunidades para haber hecho el 0-2 antes". Se confesaba dolido por una nueva derrota en El Alcoraz, con una estadística negativa de dos puntos de doce posibles.

"Está siendo un inicio dubitativo respecto al año pasado. No encontramos la confianza acostumbrada, estamos más blandos a todos los niveles y necesitamos cambiar la dinámica". Recordaba que "nadie regala nada y hay que darle la vuelta porque si no es muy complicado conseguir los objetivos". Su preferencia por Loureiro respecto a centrales natos se debe a que "ha hecho buenos partidos y lo he respetado. Queríamos ver si éramos capaces de dar continuidad a lo visto en Alcorcón pero no pudo ser. Son futbolistas que se adaptan a diferentes puestos y nos da mucha energía", en referencia al defensor gallego fichado del Lugo.

Lo que mejor hace el Huesca hasta ahora es "la estrategia" y "no somos un equipo muy dotado individualmente. En ataque vamos con fe y en defensa no tenemos la envergadura de otros contrarios". Los azulgranas se quedaron con el molde de los 25 primeros minutos, "y la pena fue no acertar en esas llegadas. La idea es darle continuidad, uno no puede dejar de insistir y hay que ver cómo lograr que el equipo juegue con más confianza. En casa hay que dar otra sensación de fortaleza".

Siguió a vueltas con el tramo que dio paso al 0-1, y concluía que "no salimos bien, estábamos espesos", en contraste "con los diez primeros minutos y los diez últimos". El partido "se nos escapó ahí". Ziganda entiende que su equipo está "capacitado" para sufrir: "Es un equipo joven, con ambición de ser futbolistas y sabemos que queda un mundo. Los objetivos los marcaremos con nuestro nivel. Va a ser largo pero estamos preparados".

La hoja de ruta de la SD Huesca, 19ª con siete puntos y abriendo el descenso, aparece marcada por los partidos ante el Real Oviedo (20º y seis puntos) el miércoles en el Tartiere y el Eldense (18º y ocho puntos) el sábado en casa. Una miniliga que puede liberar o dejar muy tocados a los oscenses y para la que el navarro descartó al lesionado Gerard Valentín.