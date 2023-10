El uno a uno de la derrota de la SD Huesca ante el Sporting de Gijón (0-1)

Álvaro Fernández 2

Ha mejorado su rendimiento y realizó varias paradas que sostuvieron a su equipo en momentos de zozobra.

Nieto 1

Loureiro 1

Asentado en el centro de la defensa, tiene buena salida de balón y se entiende con Pulido y los pivotes.

Jorge Pulido 1

Apagó un par de incendios provocados por algún compañero, y tuvo que emplearse a fondo en los balones aéreos.

Martos 1

Vivió un calvario con Hassan, y acabó con una amarilla que precipitó su salida del partido en el tramo final.

Sielva 1

Rubén Yáñez le privó del gol en los últimos minutos. Maestro del balón parado. Sólido, pero le falta creación.

Javi Mier 1

Vio una amarilla cuando aún no se había jugado el primer minuto. No la acusó, pero le faltó más contundencia.

Javi Martínez 1

Quiere ser el líder nato del equipo, y ante un rival con mucha calidad en las bandas debió dar el máximo.

Hugo Vallejo 2

Fue el jugador más vertical y desequilibrante en los momentos en que el Huesca tuvo el control del balón.

Kanté 1

Puesta de largo prometedora, con ganas y verticalidad, para ir apagándose con el paso de los minutos.

Obeng 1

Tuvo el empate tras el error de Yáñez en una salida, pero lo evitó Insua. Más trabajo que brillantez.

Kento 1

El japonés se sumó a las labores de contención, casi como un central más, y oposita ya a la titularidad.

Joaquín 1

No será por que no lo intente, pero no le salen las cosas ni es ese futbolista determinante que cambie partidos.

Bolívar S. C.

El delantero venezolano pasó como una sombra por un encuentro que necesitaba refresco en el ataque.

Vilarrasa S. C.

Era un cambio lógicO después de la amarilla de Martos en el lateral. No se sumó al ataque como otras veces.

Aznar S. C.

El zaragozano fue objeto de un posible penalti que elevó la temperatura en el tiempo de descuento. Suma minutos.