400 kilos, la basura recogida por la Quebrantahuesos

La Quebrantahuesos de 2023, la del pasado sábado dejó buen sabor de boca. Por primera vez tras tres años no hubo grandes complicaciones, se recuperó la cifra de participantes con más de 10.000 entre el recorrido de gran fondo de 200 kilómetros y la Treparriscos, su hermana pequeña de 85, y hubo un protagonista destacado. Alejandro Valverde no solo fue el homenajeado sino que cruzó la meta el primero batiendo el récord con un tiempo de 5h 14:32. Su actuación ha levantado polémica entre los que consideran que en una cicloturista los exprofesionales deberían levantar algo más el pie. Más allá de eso, la que era la 32ª edición no concluyó con el último en cruzar la meta en Sabiñánigo. Para la organización, aún tocaba recoger.

En la mañana de este domingo, 48 miembros del Club Ciclista Edelweiss de todas las edades y repartidos en grupos de cuatro limpiaron las carreteras de los dos recorridos y sus cunetas. Especialmente, las zonas de avituallamiento en los puertos. En total, estiman que recogieron 400 kilos de basura. Principalmente envoltorios de geles y barritas, elementos muy usados por los ciclistas para tomar fuerzas durante el esfuerzo. Pero también acabaron en las bolsas desperdicios acumulados durante todo el año como latas y botellas que nada tienen que ver con los deportistas.

“Son unas tareas que entran dentro de nuestro compromiso social y medioambiental”, expone Enrique Ascaso, vicepresidente del CC Edelweiss. Al respecto, también apunta que “tratamos de reciclar lo máximo posible”. El crecimiento ha sido rápido. En 2018 se reciclaba el 7%, un año después -último comparable con los anteriores y con el actual debido a que en 2020 no hubo Quebrantahuesos por la pandemia y en los dos siguientes se llevó a cabo con condicionantes que restaron participación- el porcentaje creció hasta el 30%. "Lo ideal sería que alcanzásemos el 60%", marca como objetivo.

El desmontaje de la Expo QH, la feria de ciclismo desarrollada junto a la línea de salida y llegada en la avenida del Ejercito se realizó en su mayoría ya el sábado nada más acabar la marcha cicloturista. En esta ocasión, en ella hubo 40 ‘stands’ de distintas marcas de material deportivo además de otros temáticos como uno de la Guardia Civil. Entre los más exitosos, un simulador de bici.

Aún mañana, se acabará con todas las tareas. Será también cuando se comience a pensar en la edición de 2024. Entre los retos que apuntan sus responsables para dentro de un año figuran los de seguir mejorando la seguridad y las comodidades. Entendiendo que las 9.000 plazas que se reservan para la Quebrantahuesos propiamente dicha es una cifra que no se puede ampliar, se observa margen de crecimiento en la Treparriscos, cuyo tope está establecido en 2.500. Su recorrido fue muy valorado por los 1.982 ciclistas que tomaron su salida y se considera que ofrece una experiencia diferente en la que la velocidad adquiere más relevancia que la resistencia a la que obliga su hermana mayor.

En la mañana de este domingo todavía se podía ver por las carreteras de Alto Gállego y Jacetania a ciclistas que habían aprovechado para volver a coger la bicicleta y sumar a sus piernas algún kilómetro más. También había quien aprovechaba para hacer turismo. Se calcula que la Quebrantahuesos habrá llevado durante el fin de semana a la zona a entre 30.000 y 40.000 visitantes generando un beneficio económico cercano a los 18 millones de euros.