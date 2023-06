La Quebrantahuesos 2023, "una inyección de moral" para su organización

En 2020, como casi todo, hubo que posponerla por la pandemia. En 2021, aún con la sombra de la covid amenazante, la celebración de su 30 aniversario se tuvo que reubicar en septiembre y además quedó muy deslucida por una tromba de agua. Y en 2022 las altas temperaturas que se iban a registrar en su fecha original de junio forzó a retrasarla de nuevo tres meses con solo 48 horas de antelación. La Quebrantahuesos llegaba este sábado a su 32ªedición tras tres años muy complicados para la organización, por eso no es de extrañar la sonrisa que se podía ver en la línea de meta en sus principales responsables a cada ciclista que la cruzaba.

"La valoración es altamente positiva, es un éxito que nos viene muy bien a todos para cargarnos de moral tras tantas desgracias", comentó Xavier Bartrolí. El presidente de Octagon Esedos, la empresa responsable del evento, venía detectando desde el día anterior "un halo positivo". "Ya se notaba que iba a ser una gran fiesta de la bici, es el regreso que todos nos merecíamos y que pone de relieve el esfuerzo de mucha gente durante todo este tiempo que esta véz sí ha sido para bien", reflexionó.

La otra pata de la organización es el Club Ciclista Edelweiss, cuyo presidente Fernando Escartín resaltó la buena climatología, "un día espectacular" y "la alegría de los que llegan". Para él, tener a Valverde, homenajeado y primer clasificado con récord incluido, en el pelotón había sido "un lujazo" y el contar con una jornada tan positiva "una necesidad tras tres años muy negros".

En términos similares se expresó su vicepresidente Enrique Ascaso. "Después de tres años en los que las cosas no habían salido como queríamos, es una inyección de moral importante", subrayó. "El día es magnífico, los participantes están muy contentos y las grupetas están bajando de las seis horas, que es la marca que todos desean", puso de relieve haciendo relación a los tiempos que se obtuvieron la Quebrantahuesos propiamente dicha. "Se han dejado todo lo que tienen dentro y en la carretera se ha visto todo un espectáculo", puso el énfasis en los corredores. "La actuación de Valverse ha hecho más grande todavía la Quebrantahuesos", alabó al murciano y también puso el acento en "el ambientazo" en cuanto a público en puntos como Hoz de Jaca.

Mirando al futuro, Bartrolí no ve margen de crecimiento en cuanto al número de inscripciones en la Quebrantahuesos "si se quiere mantener la seguridad -nuestro principal objetivo- y el concepto de carretera cerrada". Al respecto, sí cree que deben trabajar en "hacer crecer la Treparriscos, en la que aún hay mucho espacio". "Me gustaría que la Quebrantahuesos tuviese más resonancia en Aragón, que se la valore lo suficiente. Es una joya que no hay que dejar", puso como deseo.

Para Escartín "hay que seguir intentando hacerlo bien". "Lo siguiente es crecer a nivel de seguridad y comodidad, que los ciclistas repitan", añadió. Ascaso se ve "con muchas ganas para que el año que viene sea mejor que éste".