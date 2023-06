Julen Uranga y Pilar Arnal, los más rápidos de la Treparriscos

No se puede hablar de ganadores, dado de que se trata de una cicloturista no competitiva, pero sí de quiénes son los más rápidos, los primeros en cruzar la línea de meta de Sabiñánigo. Julen Uranga en la categoría masculina y Pilar Arnal, en la femenina, fueron este sábado los que antes completaron la Treparriscos, la hermana pequeña que desde 1992 acompaña a la Quebrantahuesos, que también se celebra este sábado. Él conocía ya el trazado largo de 200 kilómetros y se estrenaba en el de 85, con salida y llegada en la capital serrablesa y paso por Biescas, Cotefablo, Broto, Fiscal y Yebra de Basa. Ella ya le había hecho un reconocimiento al terreno el año pasado.

El tiempo de Uranga, llegado desde la localidad vasca de Azpeitia, fue de 2h 24’. “Me he encontrado muy bien, estaba apuntado para la Quebrantahuesos, pero en invierno no había podido andar mucho y a última hora decidí cambiarme”, comentaba mientras recuperaba fuerzas en la zona de avituallamiento de la meta en la avenida del Ejercito de la capital serrablesa. “La diferencia entre la Quebrantahuesos y la Treparriscos es que la primera, al tratarse de una prueba de seis horas requiere de un esfuerzo más constante, la Treparriscos resulta más explosiva”, valoró.

El pelotón, compuesto por 1.773 corredores, partió a las 8.15 y pronto se produjo una primera selección. En Cotefablo la cabeza de carrera estaba formada por un quinteto y aunque luego hubo un reagrupamiento, en el tramo final, en Petralba, se volvió a acelerar el ritmo y Uranga se destacó.

Tras él llegaron Dani López, miembro del CC Edelweiss, club organizador que paró el cronómetro en 2h 25 y el vasco Andoni Egiguren (2h 28’). “A la Treparriscos la llaman la pequeña, pero vas muy rápido y también es muy dura”, coincidió López con Uranga. “Cada vez hay más nivel”, valoró. La afirmación se refuta con la sinceridad de Egiguren que había sufrido “más que en la Quebrantahuesos el año pasado”.

Los tres primeros de la Treparriscos. E. R. B.

Entre las féminas Pilar Arnal encontró pronto una buena aliada en la que sería segunda, Maite Uranga. La idea que manejaban las dos, que se conocieron durante la carrera, era la de entrar juntas en meta. Sin embargo, Uranga no pudo seguir a Arnal en la última bajada. Antes, habían arrancado dentro de la segunda grupeta, pero en Torla se quedaron en solitario y pudieron engancharse a un grupo con el que rodaron a Sabiñánigo. Arnal, zaragozana, dijo que prefería “esta fecha a la de septiembre porque así no hay que entrenar en verano con todo el calor”. Uranga, hasta hace un año corredora de trail, se había apuntado porque “mis amigos hacen la Quebrantahuesos y por no quedarme quieta esperando”. “El recorrido es muy bonito, pero empezaba ya a hacer mucho calor”, expuso.

La tercera en discordia fue la duatleta Leti Soria. “Me ha gustado un montón y el recorrido es superbonito, año a año el nivel sube”, comentó.