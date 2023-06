La Quebrantahuesos, una fiesta del deporte que va mucho más allá

La Quebrantahuesos es mucho más que una cita deportiva, es todo un evento social que si ha llegado hasta donde está ahora es por haber sido capaz de involucrar a toda una población como Sabiñánigo que se vuelca con algo que entiende muy suyo, a las comarcas de Alto Gállego y Jacetania, y a mucha más gente. Solo así se entiende que lleguen participantes de toda España y de 25 países, que de entre los más de mil voluntarios que hacen que todo sea posible los haya que viajan desde muy lejos, o que se cogen el día libre para poder ayudar en lo que haga falta, en el avituallamiento, con los dorsales, señalizando, preparando bolsas... La logística de un evento así no es sencilla.

Solo para poder atender a los ciclistas en carrera hay dos camiones que abastecen los puestos del Somport, el Marie Blanque, el Portalet y la meta, parada obligada justo cuando se acaba. En ellos se puede encontrar alimentos como fruta, frutos secos y bizcochos, y mucha bebida.

Alexia, Elena y Lluis cumplieron con el ritual y repusieron fuerzas al acabar la Treparriscos. Era la primera vez para Alexia, de 17 años, Elena ya contaba con alguna más y Lluís suma quince experiencias previas. Una familia al completo llegada desde Tarragona. "He pasado calor durante el recorrido y el último túnel me ha resultado muy refrescante", comentaba Alexia. Lluís daba dos apuntes constructivos: "Los avituallamientos previos deberían de estar más abastecidos porque los que vamos por detrás a lo que llegamos hay cosas que no encontramos. También habría que dotarlos con inodoros para mujeres".

Cerca de ellos se encontraba Fernando González que por tercera vez había concluido la Quebrantahuesos. Se estrenó en 2015, repitió en 2017 y hasta ayer no había vuelto. En parte, por la coincidencia en fechas con las oposiciones para profesor de Secundaria y FP. "Quiero mandar un saludo a los profesores del IES Ítaca que se estarán examinando", pedía.

La mayoría de los participantes llegan acompañados. Muchos aprovechan para conocer la zona o que se sitúan en las cunetas del trayecto para jalear. También los hay que esperan en los alrededores de la meta. La retransmisión en ‘streaming’ en esta ocasión se pudo seguir en una pantalla gigante y no fueron pocos los que se tendieron sobre el césped para seguir la prueba en la pantalla gigante.

También existe la opción de visitar la feria de ciclismo, la Expo QH, que a lo largo de la mañana se fue desperezando. Contó con cuarenta puestos en el Pirenarium, entre ellos uno de la Guardia Civil y un exitoso simulador que generó filas para poder probarlo.

Otra vía es la de animarse a dar pedales. Es lo que le ocurrió a Maite Uranga, la segunda de la Treparriscos. "Venía con amigos que iban a hacer la Quebrantahuesos y no me quería quedar sola", explicó.

Sin incidentes reseñables

Tanto la Quebrantahuesos como la Treparriscos se pudieron desarrollar sin que se produjesen incidentes reseñables más allá de las asistencias habituales en este tipo de pruebas como las caídas, ninguna de gravedad. Tampoco hubo grandes complicaciones con el tráfico a pesar de que hubo cortes de carreteras y afecciones en la A-23, la N-330, la A-136 y la N-260a.

Para que todo se pudiese llevar a cabo, se había establecido un dispositivo con más de 200 agentes de la Guardia Civil activado desde el viernes. Además de los efectivos de las unidades de la provincia de Huesca, también se contó con personal de desactivación de explosivos de Zaragoza y de los subsectores de Tráfico de Zaragoza y Teruel.

Respetó el tiempo. La lluvia que descargó por la tarde no empezó hasta diez minutos después de que hubiese cruzado la línea de meta el último corredor. A lo largo de la mañana la temperatura en los puertos osciló entre los 17 y los 20 grados mientras que en Sabiñánigo el calor sí se hizo notar más