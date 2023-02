Las selecciones aragonesas de baloncesto ya tienen una casa donde jugar

El baloncesto aragonés da un paso al frente con la inauguración del Centro de Tecnificación de la Federación Aragonesa de Baloncesto (FAB) en el colegio Liceo Europa de Zaragoza. En estas instalaciones se realiza la tecnificación de la cantera de este deporte, trabajando con las categorías de benjamín, infantil y cadete. Además, todas las selecciones aragonesas ahora entrenan en este pabellón.

Hasta la fecha, la FAB tenía acuerdos con clubes como El Olivar o el Stadium Venecia que, de forma totalmente altruista, cedía sus instalaciones para este uso pero, entonces, se contaba con el hándicap de tener que encajar los horarios.

"Ahora, gracias al colegio Liceo Europa, en la Federación contamos con un espacio a nuestra disposición, para emplearlo entre semana después del horario lectivo y los fines de semana. Este centro de tecnificación es nuestra casa y de no ser por la familia Zapater, grandes aficionados de este deporte, no hubiera sido posible", explica José Miguel Sierra, presidente de la FAB. "La Territorial no tiene la capacidad económica como para construir unas instalaciones de este tipo y entendemos que esta colaboración público-privada es un ejemplo a seguir también para otros deportes", añade.

En cuanto a las instalaciones, que llevan en marcha como centro de tecnificación desde el pasado 12 de enero, se ubican dentro del propio centro educativo, en un pabellón con todas las comunidades y las mejores calidades. "El suelo es de parquet de máximo nivel y, además de la pista central, hay dos laterales de medidas reglamentarias que se pueden usar a la vez", expone Sierra. El edificio es, por su parte, autosuficiente, y las placas solares instaladas generan la energía suficiente para abastecer al pabellón. "En un breve periodo de tiempo se va habilitar un gimnasio y hay pequeños espacios que se podrán emplear para oficinas y otros usos", añade el presidente. Las instalaciones también cuentan con gradas y cafetería, así como una amplia zona de aparcamiento exterior.

Siguiendo el "método FAB"

Para el presidente de la FAB disponer de este nuevo centro de tecnificación significa optimizar el trabajo de quienes, año a año, se esfuerzan para que las selecciones aragonesas de baloncesto despunten en España. A pesar de no haber contado con una instalación centralizada hasta ahora, el palmarés de los equipos autonómicos no es para nada desdeñable. La última medalla nacional la acaban de ganar las chicas de la categoría Infantil y es la número 32 de Aragón. "Esto se consigue por lo que se podría llamar el método FAB, que nos lleva a trabajar desde muy pequeños y, visto lo visto, está dando resultados", explica Sierra. De hecho, las selecciones aragonesas plantan cara a otras como Madrid o Cataluña que, por población y número de licencias deberían ser muy superiores. "Sin embargo estamos ahí y somos muy respetados".

En 2019, las licencias aragonesas de baloncesto rondaban las 15.000 pero, con la pandemia, el deporte se resintió. "Hubo un bajón importante, como en todas las disciplinas pero no solo nos hemos recuperado, sino que hemos superado esas cifras", asegura Sierra, en cuya federación ya se contabilizan 15.600 federados, un "récord absoluto". De este total, el 45% son chicas, reafirmando que el baloncesto es el deporte de conjunto rey entre el sector femenino.

Aunque ya hace unos años que en Zaragoza no se celebran campeonatos de España de baloncesto, en las nuevas instalaciones del colegio Liceo Europa se están jugando todos los partidos de preparación de selecciones. También se disputan torneos preparatorios contra Cataluña o Comunidad Valenciana. La FAB emplea el pabellón prácticamente todos los fines de semana y, entre semana, lo alquila a equipos que no tienen una cancha donde jugar. "Es una instalación con mucho potencial y le vamos a sacar el máximo partido", concluye Sierra.