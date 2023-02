Huesca vuelve a sentir la magia del baloncesto

Huesca volvió a vibrar este sábado con el baloncesto, a sentirse una plaza fuerte de la ACB, ese lugar donde cayeron los grandes y que se hizo un sitio en el mapa canasta a canasta. El Palacio de los Deportes lució como hacía tiempo que no se recordaba para disfrutar con ‘Vuelve La Magia’, el homenaje con el que se quiso recordar las doce temporadas a caballo entre los ochenta y los noventa en las que el Peñas, el mítico Huesca La Magia, compitió entre gigantes. Fue un ejercicio de nostalgia y también de reivindicación. Un "aquí estoy yo" por parte de un club que nació en 1977 y que lucha por mantener viva la llama encendida en aquella época dorada.

En la grada coincidieron el ayer, el hoy y el futuro, los incondicionales de entonces, como la Peña Verde, y los miembros de la actual cantera. Unos 4.000 aficionados, que se dejaron las manos aplaudiendo y gritando "¡Peñas, Peñas!". En la pista, los grandes protagonistas. Más de cuarenta jugadores, técnicos y directivos que hicieron posible un sueño. Los que lograron seguir entre los mejores temporada tras temporada, primero en la 1983-84 y después ya de forma ininterrumpida desde 1985 a 1996, los que derrotaron al CAI Zaragoza, al Madrid y al Barcelona.

El primero en salir a la cancha entre aplausos y apoyado por el espectacular montaje de luz y sonido fue Luis Périz. Le siguieron Fernando Sanclemente, Alberto Gabarre, Nacho Fácil, José Manuel Fau, Jaime Laliena, José Antonio Sistac, Joan Montes y un largo etcétera que incluyó al fallecido Alfredo Alquézar, representado por su hermana Silvia. Hubo ovaciones a directivos y presidentes como José Antonio Ortas, y el recordado Toño Riva -en cuyo nombre acudió su viuda Marisa-, y también para entrenadores y miembros del cuerpo técnico; Jaime Ventura, Javier Zaragoza y Juan María Gavaldá, entre otros. Nombres como los de Luis Estiragués, César Arranz -que se puso de rodillas-, el capitán Alberto Alocén y el entrenador Iñaki Iriarte fueron de lo más aclamados. Para el final quedó el más esperado, Brian Jackson, la gran figura. El alero estadounidense logró poner a la grada de pie. Fue un oscense más entre 1986 y 1992, y su impacto en la ACB perdura. Es su tercer máximo anotador histórico con 8.651 puntos. Solo le superan Alberto Herreros y Jordi Villacampa.

Las instituciones no faltaron. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, y la consejera de Cultura y Deporte de la Comarca Hoya de Huesca, Beatriz Calvo, destacaron la relevancia del Peñas en la sociedad altoaragonesa y mostraron su disposición a seguir colaborando con el club, "El deporte ha dado mucho a la ciudad y a la provincia y en ello el baloncesto ha sido fundamental", destacó Felipe.

Antes, un vídeo recordando los grandes momentos elevó la emoción aún más en el pabellón. El "todavía no hemos ganado a los Lakers, pero si vienen lo haremos" que pronunció Riva en su día fue una de las frases que no faltaron. Después tomaron la palabra varios de los protagonistas, que por la mañana habían visitado su ‘teatro de los sueños’, el Pabellón del Parque. "Que tanta gente se acuerde de nosotros solo quiere decir que algo hicimos bien", destacó Alocén. Arranz recalcó que "en Huesca me hice hombre" y Jackson que "nunca he visto otro público como el Huesca". Hubo vuelta al ruedo, ola y por petición popular tuvieron que volver a salir a la pista. El actual presidente Fernando Lascorz lo dejó claro: "Os necesitamos a todos, instituciones, empresas, socios y aficionados para mirar al futuro con valentía".