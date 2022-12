La Universiada y el FOJE de invierno contarán con aragoneses

En 2023 no habrá Juegos Olímpicos de invierno como en el año que ahora acaba, pero eso no significa que no aparezcan citas internacionales señaladas en un calendario al que los deportistas miran con sumo interés. Entre otros, se debe disputar el Mundial de esquí alpino, también la Universiada y el FOJE. Para estas dos últimas competiciones, que se celebrarán el próximo mes, ya tienen una plaza asegurada cuatro aragonesas, las esquiadoras Celia Abad y Celia Casasús, y las jugadoras de curling Aurora Tesa y Paula Oliván.

Abad, del Fast Holaluz, llegará a Estados Unidos el 8 de enero junto al resto del equipo español. Allí, en Lake Placid, escenario de gran tradición olímpica, tomará parte en los Juegos Mundiales Universitarios, competición que se desarrollará del 12 al 22 de enero y que congregará a 2.500 atletas de doce disciplinas deportivas. Para la oscense será una manera de resarcirse de la cancelación sufrida el año pasado. Entonces, la cita iba a celebrarse en Lucerna (Suiza), pero las restricciones por la covid la hicieron inviable. Junto a ella, iban a competir el también esquiador Ibón Mintegui, y las jugadoras de curling Carmen Pérez y Nerea Torralba.

"Es todo un honor representar a España a nivel Mundial, ir a la Universiada supone competir en carreras de alto nivel contra las mejores del mundo en edad universitaria, tendré que darlo todo", afirma la campeona de España absoluta de super gigante en 2021 y que, tras recuperarse de una lesión de rodilla que le mantuvo inactiva seis meses, ha comenzado el curso colgándose un oro y logrando una mejor marca personal en eslalon dentro de una carrera FIS.

En Estados Unidos tomará la línea de salida los días 13, 14, 17, 19 y 20. "Voy con el objetivo de quedar entre las mejores, aunque ya solo con el hecho de haber logrado la clasificación es todo un premio. Se que es ambicioso pero tengo muchísimas ganas", afirma. Para Abad, estudiante de Farmacia, de hecho, la Universiada se presenta como un primer gran test de cara a su gran meta, las Olimpiadas de invierno de 2026.

El final del campeonato de Estados Unidos se solapará con el inicio del FOJE, el Festival Olímpico de la Juventud Europea, que en esta ocasión tiene como sede principal la región italiana Friuli Venecia Giulia. Arrancará el 21 de enero y estará activo hasta el 28. Alberga 14 disciplinas en las que tomarán parte deportistas de entre 14 y 18 años.

Celia Casasús, que pertenece al Cetdi Aragón y al Formigal, ya demostró recientemente en el III Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa que se encuentra en un buen momento logrando la cuarta posición. Con ella, se desplazan dos jóvenes valores del curling. Tesa pertenece al CH Jaca y entre otros logros este año ya ha sido bronce en el Campeonato de España de dobles mixto, por su parte Paula Oliván, del CH Pirineo, fue tercera en la Liga Nacional júnior.

El hecho de que aún reste casi un mes para la ceremonia inaugural hace que desde la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno no se descarten nuevas convocatorias.