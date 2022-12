Sergio del Barrio: "Aunque corras solo, el atletismo es un deporte de equipo"

Estudia 2º de Bachillerato, pero en los últimos años ha sido capaz de ganar dos campeonatos de Europa de atletismo de su edad. ¿Cómo le cunde tanto el día a un chaval de 17 años?

Intento aprovecharlo al máximo. Cuando entreno, trato de ceñirme a lo que tengo que hacer. En los estudios, igual. No me puedo ir por las ramas porque si no, no me da tiempo a hacer todo.

El resultado es bueno, tanto en las pistas como en las aulas...

Sí, no me puedo quejar.

Los estudios y el atletismo van a seguir muy unidos en su futuro inmediato.

Tengo compañeros que quieren llegar a un nivel profesional y que están estudiando en la Universidad, y me cuentan que no les dan facilidades para compatibilizarlo. Compaginar el deporte a un alto nivel alto con los estudios resulta difícil en España. No hay medios ni se invierte. Hablándolo con mis padres, vi la oportunidad de ir a EE.UU.

Eso es otra historia.

Claro, lo han hecho otras personas y la experiencia suele ser muy positiva. Voy a la Universidad de Oregón, que es top en atletismo. El entrenador lleva un grupo de atletas profesionales, es el sitio soñado para entrenar.

¿Qué se va encontrar allí?

Facilidades para compaginar estudios y deporte. Un gran entrenador y unas instalaciones increíbles. La pista de atletismo fue sede de un Mundial y tiene capacidad para 30.000 personas.

¿Cuál es su primer recuerdo del atletismo?

Cuando tenía 4 años no me podía apuntar a la extraescolar en mi colegio, Cristo Rey, porque era pequeño, pero corrí alguna carrera por mi cuenta. Como ganaba, iba con el trofeo y se lo enseñaba al entrenador. Un día me dijo que cuando cumpliera 5 años podría ir a entrenar. Fui el día después de mi cumpleaños, y así empecé.

Lo tenía claro...

Bueno, al principio también jugaba a baloncesto. En 4º de Primaria cambié a fútbol. Entré en el Real Zaragoza y jugué cuatro años, pero me quedé con el atletismo.

¡Cuatro años en la cantera del Real Zaragoza! ¿Apuntaba alto también en el fútbol?

Bueno, jugaba de lateral.

Para un futuro atleta, lo ideal.

Sí, así tenía la banda para correr... Por velocidad alguno me ganaba, pero a las 10 o 15 carreras yo seguía a tope y ellos no.

¿Qué valores cree que aporta el atletismo?

Aunque sea un deporte individual porque corres solo, para mí es un deporte de equipo. Yo tengo mi entrenador (Alfredo García), mi nutricionista (Raúl Luzón), mi coach deportivo (Alberto Rived), mi equipo del Scorpio 74, mi grupo de entrenamiento del Frediteam... Son muchas pequeñas partes que tienen que ir a la par.

Seguro que hay más cosas que le da el atletismo.

Sí, la constancia y el esfuerzo. Hay que ser muy constante, si no es difícil llegar. Y el esfuerzo. Tienes que sufrir, porque si no sufres corriendo te van a ganar.

¿Cuántas veces le han dicho que correr es de cobardes?

Sí, unas cuantas (ríe).

Con el cierzo de Zaragoza, correr es de todo menos de cobardes.

Lo más duro son las temperaturas bajas y los días de viento. Por mucho que te guste, no tienes tantas ganas como cuando hace buen día, pero al final tienes un objetivo y sabes que si no sales, no lo vas a alcanzar.

¿Cuáles son sus rincones favoritos de la capital aragonesa para salir a correr?

El galacho de Juslibol y el Parque Grande.

¿Algún consejo para los enganchados a la ‘moda runner’?

Está muy bien que se practique el atletismo, y gracias a esas carreras populares se pueden pagar a los atletas profesionales. Pero es peligroso que se ponga de moda correr maratones y que haya gente que llegue al borde del infarto a la meta. Eso no es sano. Hay que ir bien preparado y hacerlo con la ayuda de profesionales.