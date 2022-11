Carlos Mayo y Pol Oriach, seleccionados para el Europeo de cross de Turín

De entre los 40 atletas que formarán parte del equipo español en el Campeonato de Europa de campo a través que se celebra el 11 de diciembre en Turín (Italia), dos serán aragoneses. La Real Federación Española de Atletismo hizo público este martes el listado de seleccionados para las diferentes categorías. Dentro del bloque absoluto masculino aparece Carlos Mayo y en el sub-23, Pol Oriach. Ambos afrontan la cita con ambición, dispuestos a superar los resultados de otras ocasiones y conscientes de que para ello tendrán que dar lo mejor de si mismos.

La presencia de Oriach en Turín se daba por hecha después de que en el pasado Cross de Atapuerca finalizase segundo en su categoría, obteniendo así una de las dos plazas en juego, mientras que la de Mayo estaba más en el aire. En tierras burgalesas había sido el tercer mejor español, antes había finalizado cuarto, por detrás de Oriach, en el Cross de Aragón y después no había vuelto a competir.

"Hablé con el seleccionador y le dije que me quería centrar más en entrenar que en correr carreras, lo he hecho a conciencia y voy a llegar en buenas condiciones", afirma el zaragozano que ha estado preparándose en Bronchales aprovechando su altitud. Salvo en 2018 por lesión, no ha faltado a ningún Europeo desde su debut en 2013. En júnior fue una vez subcampeón y en sub-23 se hizo con dos primeros puestos. Ésta será su tercera experiencia absoluta. En 2019 acabó 12º y el año pasado, 11º. Ahora, quiere "entrar en el top 10 o top 5 para estar cerca de las medallas". De todos modos, sabe que "el cross es distinto a la pista, los trazados varían y no sirve la marca con la que llegues".

Atleta olímpico y bicampeón de España de campo a través, en verano fue 13º en los 10.000 metros del Mundial de pista. Después, una lesión le impidió ir al Europeo. Antes de que se confirmase su presencia en Turín, el lunes recibió el premio al mejor deportista aragonés del 2021 dentro de la Gala del Deporte celebrada en Ejea. "Ojalá todas las semanas fuesen así", bromea. "Estoy muy contento por ese galardón porque en Aragón hay mucho nivel en muchos deportes y es difícil de conseguir", subraya.

Las últimas semanas también han sido de intensa preparación para Oriach, que el domingo fue el tercer sub-23 en el Cross de la Constitución de Alcobendas. "El puesto no dice nada porque los dos primeros se estaban jugando la selección, mis sensaciones, de hecho, fueron mejores que en Atapuerca. Después de que el año pasado fuese el cuarto sub-20, en éste vivirá su estreno como sub-23. "Quiero terminar lo más adelante posible para ayudar al equipo, llevamos un bloque potente", valora el campeón de Europa sub-20 de los 3.000 obstáculos.