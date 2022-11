Iván Manceñido y Raquel de Francisco se imponen en el Cross de la Montaña

El circuito de La Corona de Sabiñánigo ha albergado este domingo la 52ª edición del Cross de la Montaña, con 412 participantes y organizado por el club local, Grupos de Montaña de Sabiñánigo (GMS). Se trataba de la primera prueba de las que componen la Copa Aragón y Copa Escolar de cross, que se extenderá hasta el mes de marzo e incluirá también las pruebas de Zuera el próximo 18 de diciembre, La Almunia, Mas de las Matas, Calatayud y Pedrola. Las victorias de Iván Manceñido (Alcampo Scorpio 71) y Raquel de Francisco, del Zenit Atletismo, les sitúan como primeros líderes.

En la categoría femenina no hubo grandes ataques de salida, por lo que el pelotón de cabeza se mantuvo compacto durante la primera mitad de la prueba. A partir de ahí empezó a seleccionarse elcgrupo con Raquel de Francisco e Isabel Linares ligeramente destacadas sobre Paloma Aznar, Rebeca Miguelena, Lorena Plano, Beatriz Martínez y Nazaret González. En la última vuelta se estiraron las distancias pero no hubo cambio de posiciones. Raquel de Francisco, que todavía milita en categoría sub 23, se llevó la victoria con claridad. La acompañaron en el podio Isabel Linares y Paloma Aznar, con Rebeca Miguelena cuarta y segunda sub 23.

La carrera masculina comenzó con mucha tranquilidad en los primeros compases en los que el grupo de favoritos permitió incluso una fugaz escapada en solitario que finalmente no cuajaría. Durante gran parte de la prueba fue el atleta de Zoiti Edwart Ríos quien marcó el ritmo de un pelotón con una decena de unidades que se mantuvo bastante compacto hasta casi la última vuelta.

Desataron las hostilidades Luis Pastor y Sergio Latorre pero sin terminar de romper la carrera ya que se mantenían al acecho Roberto Martín, Alberto Puyuelo, Iván Manceñido y Alberto Sábado, con Ríos pagando el esfuerzo de haber marcado el ritmo durante varios kilómetros. Y cuando parecía que Latorre se llevaba el triunfo fue sorprendido por un final imponente de Iván Manceñido que le condujo a la victoria, sorprendiendo a Latorre (que fue primer sub 23) y al ganador del año pasado, Roberto Martín, que tuvo que contentarse con la tercera plaza.