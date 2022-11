Pol Oriach fija el rumbo al Europeo de Turín

Pol Oriach obtuvo el domingo en el Cross de Atapuerca, considerado el mejor del mundo, el billete para competir el próximo 11 de diciembre en el Campeonato de Europa de campo a través que se celebrará en Turín (Italia). Ser uno de los dos primeros en tierras burgalesas dentro de la categoría sub-23 daba el pase directo según los criterios fijados por la Real Federación Española de Atletismo y el atleta de Albelda cumplió con el objetivo cruzando la meta precisamente en segunda posición. Partía como el favorito, se situó pronto en cabeza, aguantó ahí a pesar de unos problemas estomacales y solo le pudo superar Miguel Ángel Martínez, cuyo triunfo fue considerado por muchos como una sorpresa, no así para Oriach. "Había competido otras veces con él, aún no lo había hecho, pero sabía que en cualquier momento me podía ganar", asegura. Él quedó "contento" por lograr la clasificación, algo que en el poco menos del mes que resta para el pistoletazo de salida le va a permitir "estar tranquilo para prepararlo". "Estoy entrenando más que nunca y con muy buenas sensaciones", asegura.

La presencia de Oriach es la primera de un aragonés que se puede dar por hecha en Turín, aunque se espera que no sea la única. Por ejemplo, Carlos Mayo, que también tuvo una destacada actuación en Atapuerca siendo el 11º de la general absoluta, tercer español, se confía en que también pueda estar. La cita era valedera como Campeonato de España de clubes y su equipo, el Adidas, que cuenta con licencia aragonesa, fue tercero en la prueba masculina y primero en la femenina. Además, en sub-18 vencieron Sergio del Barrio y Greta Guerrero, ambos del Alcampo Scorpio 71, cuyo equipo sub-18 masculino fue tercero.

Oriach, pupilo de Fernando García, ‘Phondy’, y que corre con el Nike Running tras haberse formado en el Hinaco Monzón, conoce perfectamente a lo que sabe el éxito y lo que él puede dar de sí. En el que está siendo su año de debut en la categoría sub-23 y después de haber conseguido en sub-20 logros como el oro europeo en los 3.000 metros obstáculos puede presumir, aunque no lo hace, de haber sido campeón nacional de los 3.000 metros en pista cubierta, de haber quedado segundo en el Campeonato de España de campo a través, de haberse colgado el bronce en el de 3.000 metros obstáculos o de haberse estrenado con la selección española absoluta en el Campeonato Iberoamericano. Todo ello lo alcanzó antes del verano. Sin embargo, no ha sido hasta los últimos meses cuando sus actuaciones le han dejado un mejor sabor de boca.

"La temporada está siendo dura y tras el verano me están saliendo mejor las cosas en las competiciones con buenos resultados en varias millas nacionales", expone. A este respecto, quedó especialmente satisfecho de cómo le fue en el reciente Gran Premio de Aragón celebrado en Zaragoza y en el que cruzó la meta como tercero. "Fue la primera vez en la que me he encontrado tan competitivo en una carrera de este tipo", asegura.

De cara a Turín no se fija un resultado concreto. "Un Europeo es muy complicado, el nivel es muy alto, pero al fin y al cabo entrenamos para poder tenerlo", expone sin querer presionarse con metas como el podio. "Aún es pronto para saber al completo cómo serán las selecciones y todos los que participan, pero seguro que las grandes potencias son los ingleses, los irlandeses, los franceses y también nosotros, los españoles", se atreve a avanzar. El año pasado, dentro de la categoría sub-20, acarició la medalla. Se tuvo que conformar con la cuarta plaza después de una gran remontada en la última vuelta que le dejó a tres segundos de los puestos de honor.

Por lo pronto él se ve "fuerte" y confía en que "las cosas saldrán". Su último test será el Cross Internacional de Alcobendas del 27 de noviembre. "Después tocará prepararme a tope", anuncia.