Luis Enrique y su guiño a Bunbury para celebrar los goles: “García Calvo fue quien me lo metió en la sangre”

Una de las curiosidades del Mundial de Catar 2022 ha sido el debut de Luis Enrique como ‘streamer’ en Twitch. El técnico de la selección española se estrenó el pasado 18 de noviembre en la plataforma, donde bajo el usuario @luisenrique21 cuenta con más de 738.000 seguidores.

Hasta el momento han sido ocho los directos protagonizados por Luis Enrique en los que comenta la actualidad de la Selección desde Catar, comparte su día día y el del equipo y contesta a las preguntas que le plantean sus seguidores. En unos de los directos previos al partido de España contra Alemania, que acabó en empate (1-1), uno de sus seguidores le planteó la siguiente pregunta: “Escuché alguna vez que cuando celebrabas los goles era un guiño a Héroes del Silencio, ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Te gusta Bunbury?”. El asturiano afirmó sin dudarlo y explicó a raíz de quién empezó a escuchar su música: “¡Enrique Bunbury! ¡Claro que me gusta! García Calvo, mi compañero en el Madrid, fue quien me lo metió en la sangre y, por supuesto, a Héroes del Silencio”. Sobre su guiño al zaragozano a la hora de celebrar los goles reconoció: “Sí, hacíamos la celebración del pecho. Era un gesto que él hacía en sus canciones. Muy buenos recuerdos”.

El momento fue compartido en Twitter por el perfil oficial de Héroes del Silencio (@HdS__Oficial).

Este mismo lunes, el entrenador gijonés volvió a citar Bunbury entre sus preferencias musicales. "Soy más de Víctor Manuel, 'El Último de la Fila', Manolo García, Enrique Bunbury y escucho mucho ahora a 'Besmaya'”.

En su cuenta de Instagram (@luisenrique21worldcup22), también estrenada pocos días antes del Mundial 2022, se muestra muy activo y ya tiene cerca de 430.000 seguidores. Una de sus últimas publicaciones está dedicada a su hija pequeña Xana, fallecida en 2019 a causa de un osteosarcoma. Luis Enrique Martínez quiso recordarla así el día que habría cumplido 13 años.