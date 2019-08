Muere la hija pequeña de Luis Enrique 

Luis Enrique Martínez, hasta el pasado 19 de junio seleccionador español de fútbol, anunció este jueves el fallecimiento de su hija Xana, de 9 años, después de "luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma" (un cáncer óseo). El asturiano, en un comunicado, quiso dar las gracias "por todas las muestras de cariño" recibidas durante estos meses y agradecer "la discreción y comprensión". También tuvo un agradecimiento público para el personal de los hospitales barceloneses Sant Joan de Deu y Sant Pau -a los médicos, enfermeras y todos los voluntarios- por su dedicación y trato a la niña y a su familia, con una mención especial al equipo de cuidados paliativos del Sant Joan de Deu. "Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la Estrella que guíe a nuestra familia. Descansa Xanita. Familia Martínez Cullel", concluye el escrito de Luis Enrique.

La enfermedad de la pequeña fue el motivo por el cual el pasado 19 de junio el asturiano renunció a su cargo, aunque entonces prefirió no desvelarlo de manera explícita en la nota de prensa con la que comunicó su abandono. "Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy, he decidido dejar dicho cargo. Todo mi agradecimiento a los responsables de la Federación por la confianza y comprensión mostrada. Agradecer especialmente a todas las personas que forman parte del 'staff' y los jugadores por su profesionalidad. Sin olvidarme de los medios de comunicación, por vuestra discreción y respeto por la situación. Gracias de corazón", avanzó hace dos meses.

Desde el mismo momento en que el exseleccionador anunció la muerte de su hija a través de las redes sociales se acumularon muchas reacciones de varios de los jugadores que citó en los 11 meses como seleccionador nacional, así como de otros futbolistas, clubes e instituciones. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, presente en Mónaco en su condición de vicepresidente de la UEFA debido al sorteo de la Champions League y al inicio oficial de la campaña 2019-20, abandonó la gala del Sporting Club de Montecarlo con gesto serio y visiblemente afectado.

Los líderes de los principales partidos políticos han enviado este jueves sus condolencias al exseleccionador nacional.

"No hay palabras que puedan acompañar en este dolor", ha lamentado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha enviado un "sentido abrazo" al exjugador y a toda su familia minutos después de conocer la noticia.

El líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha querido mostrar todo su "apoyo y afecto" en un "momento de difícil consuelo". "Descanse en paz", ha escrito Casado en un apunte en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha enviado "mucha fuerza" a Luis Enrique y a su familia en un "momento tan duro y tan terriblemente injustos en la vida de unos padres". "No hay palabras para expresar el dolor ante la pérdida de la pequeña Xana...", ha asegurado.

La Real Federación Española de Fútbol escribió en su cuenta oficial de 'twitter': "La RFEF llora la triste pérdida de la pequeña Xana, de sólo nueve años de edad, hija del seleccionador y jugador internacional con España, Luis Enrique Martínez. Queremos mostrar nuestras condolencias a familiares y allegados, uniéndonos hoy todos a su dolor".

También el Real Madrid "se une al dolor de @LUISENRIQUE21 y de su familia por el fallecimiento de su hija y quiere transmitirles su más sentido pésame en estos momentos tan difíciles", publicó el club blanco en su cuenta de twitter.

El Atlético de Madrid transmitió al técnico su "más sentido pésame", "por su terrible pérdida; mucha fuerza en estos duros momentos", publicó el club rojiblanco.

También Pau Gasol le ha deseado "mucha fuerza y apoyo para ti y toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Os mando un abrazo muy fuerte. DEP Xana", ha escrito.