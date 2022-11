De Balde a Olmo: ¿Quién es quién en la selección española de Luis Enrique?

El arrollador debut de la selección española de fútbol en el Mundial de Catar ha disparado el interés por el equipo nacional, que este domingo disputará ante Alemania (20.00) la segunda cita del torneo. A pesar de ser uno de los combinados más jóvenes de la competición, la España de Luis Enrique es una de las aspirantes a alcanzar las últimas rondas, junto a Brasil, Argentina o Francia.

Una de las grandes novedades de esta selección es la cantidad de rostros poco conocidos para el gran público que presenta España. Más allá de Busquets o Morata, la selección cuenta con muchos nombres que los aficionados de a pie no consiguen identificar. Balde, Guillamón, Raya… ¿Quién es quién en la selección española?

1 Unai Simón A sus 26 años, es el guardameta titular de España para el Mundial de Catar 2022. Procede del Athletic de Bilbao y ha sido internacional 27 veces. 2 Robert Sánchez A sus 20 años vive su primer Campeonato del Mundo. Es el segundo portero escogido por Luis Enrique y juega en el Brighton inglés. 3 David Raya Como Robert Sánchez, llega al Mundial desde un equipo inglés. El tercer portero de España, de 25 años, disputa la Premier League con el Brentford. 4 Carvajal El lateral derecho del Real Madrid es uno de los más veteranos del equipo. Tiene 30 años y ha sido internacional con España en 30 ocasiones. 5 Azpilicueta El defensa navarro es otro de los jugadores con más experiencia de la selección. Con 33 años, ha sido 41 veces internacional y procede del Chelsea. 6 Eric García Uno de los defensas más discutidos por sus actuaciones con su club, el FC Barcelona. Tiene 21 años ha defendido la camiseta de España en 18 ocasiones. 7 Hugo Guillamón Es una de las grandes sorpresas de Luis Enrique en la lista de Catar. Con solo 22 años es uno de los referentes en la defensa del Valencia. 8 Pau Torres Tiene 25 años y es uno de los líderes de la zaga en su club, el Villareal. Ha sido internacional en 21 ocasiones. 9 Aymeric Laporte Es uno de los fijos para Luis Enrique en el centro de la defensa. Tiene 28 años y procede del Manchester City de Inglaterra. 10 Jordi Alba Con 33 años, es otro de los veteranos en el vestuario. El lateral izquierdo, que juega en el FC Barcelona, es uno de los fijos en el once de Luis Enrique. 11 Alejandro Balde Se incorporó a última hora a la expedición española por la baja de Gayá. Es un lateral izquierdo de gran velocidad y desequilibrio. Procede del FC Barcelona. 12 Sergio Busquets Es el capitán de la selección. Tiene 34 años y es el líder del equipo sobre el campo. Ha sido 139 veces internacional y juega de mediocentro. 13 Rodri Hernández A pesar de ser centrocampista, debutó ante Costa Rica como central. Es un jugador polivalente, de 26 años, que juega en el Manchester City. 14 Gavi Con solo 18 años, es una de las grandes atracciones de España en el Mundial. Tiene desparpajo y descaro, procede del FC Barcelona. 15 Carlos Soler A pesar de no ser titular en el PSG francés, Luis Enrique ha vuelto a confiar en él. Tiene 25 años y ha sido 11 veces internacional. 16 Marcos Llorente Como Rodri, es también un jugador polivalente, que puede jugar como lateral, extremo o por dentro. Es un futbolista veloz y gran despliegue físico, que juega en el Atlético de Madrid. 17 Pedri Junto a Gavi y Busquets, es el tercer elemento básico en el centro del campo de España. Tiene solo 19 años y un gran futuro por delante. Procede del FC Barcelona. 18 Koke Puede jugar tanto de pivote como de interior. Ha sido internacional en 67 ocasiones y es un jugador muy del agrado de Luis Enrique. Juega en el Atlético de Madrid. 19 Ferrán Torres Con 22 años, aporta desborde y velocidad en ataque. Ha sido 30 veces internacional con España y juega en el FC Barcelona. 20 Nico Williams Fue otra de las sorpresas en la lista de Luis Enrique. Tiene solo 20 años y procede del Athletic Club. Su hermano, Iñaki, escogió jugar con Ghana. 21 Yeremi Pino Uno de los grandes desconocidos del equipo español. Juega por la banda y posee velocidad y desborde en ataque. Tiene 20 años y procede del Villarreal. 22 Álvaro Morata Junto con Busquets, se trata de uno de los rostros más conocidos de la selección. El delantero, de 30 años, milita en el Atlético de Madrid. 23 Marco Asensio A pesar de no tener protagonismo en el Real Madrid, Luis Enrique confía mucho en él para el ataque. Tiene 26 años y juega en el Real Madrid. 24 Pablo Sarabia Tiene gol, capacidad de dar el último pase y aporta en defensa. Juega en el PSG de Francia y tiene 30 años. 25 Dani Olmo Es un jugador con olfato goleador y muy del gusto de Luis Enrique. Tiene 24 años y milita en el RB Leipzig de Alemania. 26 Ansu Fati Luis Enrique esperó por él hasta el último momento, ya que salía de una importante lesión. Con solo 20 años, es una de las grandes esperanzas en ataque de España. Juega en el FC Barcelona.

España comenzó el Mundial de Catar 2022 con una sobresaliente victoria ante Costa Rica en la primera jornada. Los dos próximos rivales en la fase de grupos del combinado español son Alemania y Japón. Si la selección de Luis Enrique consigue el pase como primera o segunda de su grupo, accederá directamente a las eliminatorias, que arrancarán desde la fase de octavos de final.

"No tengo ninguna duda de que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad, sino más, porque Alemania motiva. No me genera ninguna duda. Es evidente que el elogio debilita, pero no os preocupéis porque este grupo ni va a especular ni se va a relajar, porque veo la intensidad que viven, va a haber cambios en la alineación, tengo confianza en los 26. Nos puede ganar Alemania, pero no será porque haya relajación o se piense que está todo hecho", aseguró el seleccionador al término del choque contra Costa Rica en el estadio Al Thumama.

El gran sueño de España es repetir el título de campeón del Mundial que conquistó por primera vez en su historia en 2010.