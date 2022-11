El recuerdo de Luis Enrique a su hija Xana el día que habría cumplido 13 años

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, recordó a su hija Xana el día que habría cumplido 13 años, y a horas de disputar el segundo encuentro del Mundial de Qatar 2022, ante Alemania, mandó un mensaje en "un día muy especial".

"Hoy no solo jugamos contra Alemania, hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 años. Amor, ahí donde estés, muchos besos. Pasa un gran día. Te queremos", dijo en un vídeo que grabó mientras realizaba deporte durante la mañana.

Luis Enrique interrumpió su labor como seleccionador español cuando conoció la gravedad de la enfermedad que sufría su hija pequeña, Xana, que falleció con 9 años.

La broma del chupete

También su hija Sira Martínez ha tenido un recuerdo muy especial para su hermana en las redes sociales. Precisamente Sira se encuentra también estos días en Catar, acompañando a su pareja, el futbolista de la selección nacional Ferran Torres. En este sentido, a Luis Enrique le preguntaron en su directo en Twich el pasado viernes por cómo reaccionaría si Ferran Torres, pareja de su hija Sira, celebrase un gol en el Mundial haciendo el gesto del chupete, en referencia a un embarazo. "Bromas las justas", respondió el seleccionador, que añadió que lo cambiaría "al momento" y no volvería "a pisar un césped".

"Si Ferran Torres marca gol me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un césped. Solo faltaría. Bromas, las justas", aseguró.

También dejó un mensaje para los que critican la convocatoria de los jóvenes pero luego elogian su nivel en los partidos. "De lo mismo que te acusan cuando pierdes, luego te elogian cuando ganas".

"Si son jóvenes y ganamos vaya maravilla, que barbaridad. Si perdemos pero como vienes con jugadores jóvenes. Eso no vale como argumento, antes de venir te pones a favor de una corriente o de otra porque si no no tiene ningún sentido", manifestó.

Además pidió letra para el himno de España. "Estaría muy bien, sería maravilloso que tuviese una letra que representara la emoción que uno siente cuando escucha el himno de España. La verdad es que aunque no tengamos letra el himno siempre te pone la piel de gallina".