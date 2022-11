¿Quieres seguir entrenando a pesar de la lluvia? Aquí tienes algunos consejos para mantener la forma sin salir de casa

Apostar por una vida saludable es el mejor modo de llegar a la vejez activos y en forma. Los expertos hablan de que es necesario realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado cinco días a la semana. Durante el verano, seguir estas pautas en verano es más fácil porque el tiempo acompaña y podemos nadar en la piscina o en el mar, hacer senderismo o salir en bici. Pero, ahora que la climatología se complica puede asaltarnos la pereza: “es que hace frío”, “no salgo a la calle porque llueve”. ¿Cómo evitar que la comodidad rompa con nuestros buenos hábitos? La clave está en seguir practicando en casa.

NOTICIAS RELACIONADAS Retomar el deporte es más fácil con esta bici de 'spinning' de Cecotec por menos de 200 euros

La pandemia ya nos enseñó que no es necesario salir a la calle para hacer deporte y muchos de nosotros nos hicimos con una esterilla y unas bandas elásticas para seguir los entrenamientos de nuestro ‘influencer’ fitness de cabecera. Por eso no hay excusa que valga y solo necesitamos 30 minutos para conseguir una rutina deportiva completa que no nos quite mucho tiempo y nos mantenga activos incluso en días de frío y lluvia.

Tres pilares del ejercicio

-Entrenamiento cardiovascular. Aunque todo el mundo habla de la necesidad de entrenar la fuerza, el ejercicio cardiovascular es fundamental para activar el organismo, acelerar el metabolismo y quemar grasas. Hay muchas formas de hacer cardio en el interior: desde subir escaleras a entrenamiento Hiit, pero la forma más rápida de quemar calorías en poco tiempo es saltar a la comba. Para ello solo necesitas una comba de velocidad y una esterilla para no molestar al vecino de abajo.

Dos herramientas que todos deberíamos tener en casa. Amazon

- Entrenamiento de fuerza. Sabemos que fortalecer la musculatura es la base de una buena salud ósea en el presente y en el futuro. Así que debemos fortalecer el cuerpo empezando por las piernas con un ejercicio básico: la sentadilla, es posiblemente el más completo que puedes realizar y fortalecerá todo el cuerpo si lo haces correctamente. Además, si la sentadilla básica no es suficiente para ti puedes hacerla con peso cargando una 'kettlebel' o unas mancuernas y personalizarlo como quieras.

La pesa rusa y las mancuernas más vendidas Amazon

Si has apostado por alguna de estas herramientas, seguro que te son útiles para entrenar otros grupos musculares como los brazos con ejercicios como el curl de bíceps o los tríceps con movimientos de extensión del codo por detrás de la cabeza que junto con las flexiones son los pilares del entrenamiento del tren superior.

- Abdominales. Para fortalecer el core, la parte central del cuerpo, y mejorar la fuerza abdominal hay un ejercicio no podemos saltarnos, se trata de la plancha: amada y odiada a partes iguales. Con este movimiento trabajamos no solo los músculos abdominales sino también los glúteos y la musculatura del suelo pélvico. Y si quieres ir un paso más allá puedes modificarla añadiendo gomas elásticas y realizar ejercicios de remo unilateral desde esta posición.

Bandas elásticas Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.