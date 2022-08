Beneficios de las excursiones y el senderismo, más allá de la naturaleza

Las excursiones y rutas senderistas son una gran una opción para hacer deporte disfrutando del exterior. Aunque no lo parezca, son una forma de entrenar todo el cuerpo y mejorar el sistema cardiovascular, entre otros grandes beneficios. Eso sí, lo importante es tener mucho cuidado a la hora de planificar los trayectos, organizar la mochila con todo lo necesario antes de salir y tener en cuenta la climatología prevista para el día de la excursión.

Entrando en materia, el principal gran beneficio del senderismo es que se trabaja todo el cuerpo. La duración de la caminata, la existencia de desniveles y obstáculos en el camino podrán a trabajarlos músculos de las piernas y glúteos. Además, al llevar mochila se trabajan los músculos del core y si se añaden otros elementos como bastones se sumarán al ejercicio los brazos y hombros. Lo mejor de todo es que se puede modular la dificultad según el nivel de la persona.

Por otro lado, el sistema cardiovascular también se ve beneficiado. Un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirma que, según sus investigaciones, una hora de caminata diaria cinco días a la semana puede reducir a la mitad el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Esta organización defiende que caminar rápidamente es una actividad aeróbica moderada, segura para la mayoría de las personas, con grandes beneficios para el organismo.

Pérdida de peso

Por último, cómo no, también se puede perder peso caminando, ya que no deja de ser una actividad física que, combinada con una correcta nutrición, puede ayudar a adelgazar en el caso de que este sea nuestro objetivo. Es más, un estudio publicado en el Journal of Experimental Biology, concluye que el cuerpo emplea casi un 30% más de energía para caminar por un terreno irregular que por uno llano debido a una mayor actividad de caderas y rodillas, aunque es cierto que también puede haber efectos negativos sobre las articulaciones.

Así, dependiendo de la condición física y de la intensidad de la caminata, se pueden quemar hasta 500 calorías por hora, una cifra que obviamente crecerá si se llevan accesorios como mochila, del terreno por el que se elija caminar, de la velocidad de la marcha...

