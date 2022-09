Retomar el deporte es más fácil con esta bici de 'spinning' de Cecotec por menos de 200 euros

Gimnasios a tope y decenas de corredores por la calle, la vuelta de las vacaciones supone retomar a la rutina laboral, pero también a la deportiva. Claro que, a muchos de nosotros nos puede la comodidad y, después de unos días de práctica, comenzamos a dejarlo todo para mañana: "No me da tiempo", "hoy llueve y hace frío"... Excusas hay muchas, por eso lo mejor es rodearse de esas herramientas que nos lo ponen más fácil y no dejan hueco a la pereza para seguir entrenando y generar hábito.

Tener en casa algunas herramientas deportivas como cintas de glúteos, mancuernas nos pueden ayudar a entrenar la fuerza sin necesidad de salir de casa ya llueva, haga frío o calor. También podemos entrenar con una bici estática para hacer cardio con menos impacto para las articulaciones que si practicamos 'running'. Incluso, hay modelos de 'spinning' muy completos (con un precio muy ajustado) que nos permiten entrenar cómo si lo hiciéramos en el gimnasio de forma que podemos modificar la resistencia para hacer subidas y llanos. Marcas como Cecotec son capaces de conseguir 'gadgets' que unen buen precio y prestaciones como este modelo de bicicleta estática Extreme 20 con volante de inercia de 20 kilos y niveles de resistencia variables que incluye un 15% de descuento y puedes conseguir menos de 200 euros. ¡Cómo lo lees!.

Este modelo incluye volante de inercia de 20 kilos y niveles de resistencia ajustables. Cecotec

Un modelo 'pro' a precio 'mini'

La bicicleta Extreme 20 es la más robusta de la gama Fit de Cecotec (soporta un peso de hasta 120 kilos) para que, hasta los más exigentes, logren un entrenamiento completo y profesional. Tiene un diseño ergonómico con sillín acolchado y manillar recubierto de espuma para que podamos hacer un ejercicio prolongados sin molestias y en una posición correcta.

Su volante de inercia de 20 kilos permite que la rueda siga girando para un pedaleo ágil y fluido en todo momento y además cuenta con un sistema de ajuste de los niveles de resistencia para personalizar nuestro ejercicio y simular un recorrido llano, subidas y bajadas. Y añade un sistema de frenado de emergencia que hace detener la bicicleta al instante.

Incluye un ordenador con pantalla LCD que mide, tiempo, velocidad, calorías, pulso y distancia recorrida y cuenta con ruedas para facilitar el transporte y guardarla donde necesites.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.