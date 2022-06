Entrenar fuera de casa con unas bandas elásticas (y algo de fuerza de voluntad)

Las vacaciones de verano tienden a cortar la rutina de entrenamientos y no siempre la falta de motivación es la causa. No disponer de material para entrenar en casa o en lugar de destino vacacional o no poder acudir a un gimnasio o sala de pesas tienden a ser los dos motivos que más limitan la práctica deportiva en verano.

Pero con un poco de fuerza de voluntad y con un pack de bandas elásticas, no hay excusas que valgan. Las bandas elásticas cerradas, sean grandes o pequeñas y que se pueden llevar en el bolso o la maleta ya que apenas ocupan espacio, pueden ser una buena manera de entrenar este verano. Quizás no nos sirven para ejecutar las rutinas habituales a la misma intensidad de siempre, pero sí para mantener la actividad y mantener los logros conseguidos. Así, una vez que en septiembre nos toque volver a la rutina, esta no se nos hará tan cuesta arriba.

Una rutina con bandas elásticas para trabajar todo el cuerpo

Hacemos un pequeño calentamiento bien sea trotando o haciendo un skipping suave en el sitio durante al menos 5 minutos. No hay que olvidar activar las articulaciones y estirar suavemente.

​Empezamos con ejercicios para piernas. Nos colocaremos las bandas alrededor de las piernas si son de diámetro pequeño o las pisaremos con ambos pies y nos las colocaremos en los hombros si son largas. Hay que hacer 4 series de 20 sentadillas.

​Para activar los glúteos, nos colocaremos las bandas pequeñas justo debajo de las rodillas. Habrá que hacer un movimiento de abducción, manteniendo el equilibrio sobre una pierna y abriendo la otra pierna libre. Haremos 4 series de 20 repeticiones por pierna.

​Pasamos a los dorsales. Tanto sean bandas grandes como pequeñas, habrá que imitar el movimiento de remo de la manera que nos sea más cómodo: sujetando la goma con el pie, a una puerta... Lo haremos con ambos brazos al mismo tiempo, contando otras 4 series de 20 repeticiones.

​Para trabajar el hombro, nos sentaremos encima de la banda elástica grande e imitaremos el movimiento de press militar. Otras 4 series de 15 repeticiones.

​Pasamos al hombro lateral, que trabajaremos de manera unilateral. Con una banda pequeña sujeta a la cadera con la mano contraria, elevaremos el brazo estirando de la goma con el codo no estirado del todo. Haremos 3 series por cada brazo de 12 repeticiones.

​Para trabajar los brazos haremos una serie de bíceps, haciendo un curl con la goma pisada con los pies y los dos brazos, alternándola con una de tríceps, dejando las gomas y haciendo fondos o dips apoyados en un banco o similar. Habrá que hacer 5 rondas de 10 repeticiones.

​Si queremos acabar con algo de cardio, se puede optar por caminar rápido, correr si estamos acostumbrados a ello o incluso saltar a la comba.

