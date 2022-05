Que la falta de material no sea una excusa para no entrenar con esta rutina HIIT

Las bondades de las rutinas HIIT son más que de sobra conocidas, aunque quizás no todo lo explotadas que deberían. Permiten ejercitar el cuerpo de arriba a abajo en pocos minutos y, además, obligan a trabajar la capacidad cardiovascular, uniendo así los beneficios del cardio con las sesiones de fuerza. Su ejecución también implica una mejora de la coordinación y el equilibrio al incluir ejercicios con saltos o movimientos repetitivos durante los segundos que dura la acción.

Otro aspecto muy positivo del HIIT es que su realización no siempre implica el uso de material, por lo que no es obligatorio ir a un gimnasio o no se puede poner como excusa para no hacer deporte la falta de aparatos específicos (estas son, sin duda, algunos de los pretextos más usados para evitar hacer deporte).

Esta rutina HIIT de ejemplo, que tiene un nivel intermedio de ejecución, se puede completar sin material ni accesorios y en apenas 9 minutos de tiempos por ronda completa.

Salto vertical desde zancada, alternando las piernas. Se hacen dos series de 20 segundos, descansando diez entre cada una. Hay que asegurarse mantener correctamente la posición de la zancada al caer. Plancha con apertura y cierre de piernas. Dos series de 20 segundos, con 10 de descanso. Skipping durante 20 segundos, dos series con descanso de 10 segundos. Hay que ejecutarlo a velocidad alta y levantando las rodillas. Jumping Jacks, dos series de 20 segundos con 10 de descanso intermedio. Crunch abdominal. Mismo tiempo de ejecución. Salto vertical desde sentadilla, bajando hasta abajo. Durante 20 segundos, en dos series con 10 segundos de descanso. Elevación de la pelvis en vertical o leg raise, en banco o suelo. Misma duración. Jumping Jacks en plancha. En posición de plancha habrá que impulsarse para juntar pies y piernas y volver a tomar impulso para abrirlos, como se hace en la posición vertical. Dos series de 20 segundos y 10 de descanso. Sombra de boxeo, con la misma duración.

