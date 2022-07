Podcasts sobre deporte y vida sana para escuchar estas vacaciones

Bajar el ritmo del deporte durante el verano es de lo más habitual. Entre el calor, que frena el rendimiento, y las vacaciones, que cortan el ritmo de entrenamiento y de nutrición; mucha gente se frustra al no poder seguir con sus rutinas habituales. Es necesario comprender, lo primero de todo, que un periodo de descanso suele ser muy beneficioso para el cuerpo y la mente.

En segundo lugar, no poder acudir al gimnasio o hacer ejercicio al mismo nivel no implica no poder hacer algo de deporte ligero, aunque no sea todos los días de la semana. Existen miles de opciones para entrenar en apenas media hora o ejercitar el cuerpo de manera sencilla y rápida: desde rutinas HIIT hasta actividades acuáticas, ideales para este periodo de calor.

Y, en tercer lugar, este tiempo de descanso se puede aprovechar investigando e informándose sobre nutrición y deporte para volver en septiembre con las pilas recargadas y nuevos objetivos nutricionales y deportivos por conseguir. En Spotify y otra serie de plataformas similares se pueden escuchar podcasts muy completos y amenos para mantenerse al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo y de la salud y la alimentación.

Radio Fitness Revolucionario, de Marcos Vázquez. Marcos Vázquez con expertos de temas como la dieta, el ayuno Intermitente, descanso, entrenamiento o mentalidad deportiva. ​El podcast de Cristina Mitre. Esta periodista y escritora entrevista cada domingo a un experto del mundo de la cosmética, la nutrición, el fitness o el bienestar. ​Realfooding Life, Sergio Calderón y Carlos Ríos. El creador del movimiento 'realfooding' realiza este programa que ayuda a tomar ideas para llevar un estilo de vida saludable, siendo los temas más recurrentes la alimentación y la actividad física. Vida potencial: salud, nutrición y estilo de vida. Jesús Sierra e Isabel Belaustegui tratan temas relacionados con la salud y la alimentación. Más que en forma. El entrenador Antonio Yuste huye de las fórmulas mágicas y los entrenamientos de influencer en redes sociales, apostando por información veraz y contrastada para mejorar los entrenamientos.

