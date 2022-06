¿Qué cualidades deben tener los auriculares para correr? Guía básica para elegir el modelo perfecto

Practicar 'running' es un placer porque nos mantiene en forma y, al mismo tiempo, nos permite desconectar del estrés de cada día. No hay nada más reconfortante que conectar nuestra 'playlist' favorita o los podcasts que más nos gustan... ¡y correr!. La música es la mejor compañera para hacer kilómetros y nos da ese extra de motivación para darlo todo cuando las piernas ya no nos funcionan. Por eso los auriculares son tan importantes para muchos 'runners' como unas buenas zapatillas.

Si eres de los que no da un paso sin sus canciones motivadoras, conoces la importancia de unos buenos auriculares deportivos. Pero, ¿sabes qué características deben tener para que no te defrauden? En primer lugar, tienen que ser cómodos ligeros y dar libertad de movimientos, pero al mismo tiempo ofrecer un buen agarre para no estar constantemente recolocándolos en la oreja. Además, deben ser resistentes al agua, para que no se estropeen aunque sudes la gota gorda. Junto a una buena batería, es importante que puedas cambiar de pista sin tener que parar durante la carrera, así que unos comandos táctiles también son de agradecer. En Heraldo Shopping hemos elegido tres modelos para todos los gustos. ¿Por cuál apuestas?

‘In-ear’ con gancho

Los cascos perfectos no deben notarse durante la carrera y, por supuesto, deben mantenerse en el oído. Por eso muchos se decantan por diseños 'in-ear' (los que se meten en el oído) que son ergonómicos, compactos y ligeros. Hay muchos modelos: desde los minimalistas AirPods, hasta los que incluyen gancho para las orejas. Algunos tienen un cable que conecta un casco con otro. En Heraldo Shopping destacamos un modelo resistente al sudor, con 'bluetooth 5.1' y 13.000 valoraciones en Amazon.

Los más vendidos con gancho. Este modelo de Donerton incluye patillas y tres pares de botones de silicona para orejas de distintos tamaños. Además de su diseño ergonómico, estos cascos incluyen conexión estable para disfrutar sin interrupciones, micrófono, mandos táctiles y protección frente al sudor por menos de 30 euros.

Cascos inalámbricos Donerton, afiliación Amazon

'On-ear' deportivos, muy resistentes

Es posible que no uses cascos para correr porque no te gusta llevar nada en el oído. Lo cierto es que hay auriculares inalámbricos para todos los gustos y buscando podemos encontrar auriculares auriculares de diadema aptos para hacer deporte. En Heraldo Shopping hemos elegido un modelo 'supraural' que no lleva diadema, pero que es igual de cómodo para nuestras orejas ¡y no se cae!

Cómodos, a prueba de sudor y no se mueven. Los cascos de Htooa solo pesan 37 gramos y son muy cómodos para practicar todo tipo de deportes. Incluyen Bluetooth 4.2, micrófono incorporado y puede acoplarse a dos dispositivos al mismo tiempo. Su precio en Amazon no llega a los 26 euros.

Cascos supraurales a prueba de sudor. Amazon

De conducción ósea, ideales para no perderte nada

Si eres exigente y buscas una buena calidad de sonido, seguro que eres fan de la cancelación de ruido, pero este sistema no es recomendable para salir a la calle porque te aísla del exterior. Sin embargo, la tecnología nos brinda una solución novedosa y muy práctica. ¿Conoces los cascos de conducción ósea?, transmiten el sonido a través de los huesos de la cabeza y dejan libre el oído para escuchar nuestro entorno. Son una verdadera revolución para muchos deportistas. Estos son los que más nos convencen:

De Aftershokz y con un precio muy ajustado. La gran mayoría de estos auriculares están diseñados para ser resistentes al sudor, incluso hay modelos para usar en el agua. Los artículos de esta marca son, sin duda los mejores del mercado. En Heraldo Shopping apostamos por los Aftershokz Openmove, un modelo robusto con buen agarre que conecta un auricular con otro por detrás de la cabeza. Son resistentes al sudor y la lluvia y permiten 6 horas de reproducción.

Aftersohkz Openmove Amazon

