El zaragozano Viruzz gana el combate en una velada con Borja Iglesias y el equipo de Kase.O en la alfombra roja

'La Velada del Año 2' organizada por el 'streamer' Ibai Llanos ha roto todos los récords de audiencia: más de tres millones de espectadores han seguido la jornada en Twitch, la red social morada competencia de YouTube.

Uno de los combates con más 'hype' hasta la fecha era el que se ha llevado a cabo entre el zaragozano Viruzz y el argentino Momo, ambos 'youtubers'. Ni siquiera se han completado los tres asaltos. El de Zaragoza se llevado el cinturón de campeón, no solo porque ha sido claramente superior, también porque el 'streamer' argentino no dejaba de sangrar por los guantazos del aragonés.

Y aunque esta velada consistía en ver pelear a 'youtubers' que no eran profesionales del boxeo, en un combate profesional también se hubiera detenido.

"Ha sido un poco raro el hecho de no terminar el tiempo del combate porque Momo no dejaba de sangrar", ha dicho Víctor Mélida (Viruzz) al terminar la competición, "pero quiero dar mi más sincera enhorabuena a mi rival argentino", ha reconocido así el trabajo realizado por el contrincante.

Después de la tensión del combate, Víctor ha querido dedicarle su triunfo a alguien que ha sido muy importante para él: "Se lo agradezco a mi abuela, que el día que me direjon que iba a volver a pelear en 'La Velada' falleció. Te lo dedica tu nieto". Viruzz ha roto a llorar en el ring con el cinturón puesto y en ese momento Ibai se ha levantado de la mesa de los 'casters' y ha ido a darle un abrazo.

Viruzz ya peleó el año pasado, en la primera edición, y perdió el combate contra Mr. Jagger (que también se ha llevado el triunfo este año contra David Bustamante). "El factor público no ha tenido nada que ver respecto al año pasado: el año pasado había 80 personas y en esta ocasión más de 10.000", ha dicho Víctor al hacer balance del encuentro.

Entre ese público se encontraba Borja Iglesias y el equipo de 'gamers' de Kase.O. A todos ellos se les ha visto en la alfombra roja antes de empezar el evento.

La retransmisión ha empezado a las 17.30 en el canal de Twitch de Ibai. Ninguno de los púgiles se dedicaba profesionalmente a ello, la mayoría son creadores de contenido en redes sociales que han estado entrenando duro durante cuatro meses para lucirse en una velada que en su última edición tuvo más audiencia que la final de la Europa League. Fue el evento deportivo más visto del 2021 con un pico máximo de más de 1,5 millones de espectadores simultáneos. Este año, según el organizador, "ha hecho historia". Más de tres millones de espectadores.

Los combates han sido los siguientes: Primer combate: Carola vs Spursito; segundo combate: Ari Gameplays vs Paracetamor; tercer combate: Momo vs Viruzz; cuarto combate: Luzu vs Lolito y quinto combate: David Bustamante vs Mr. Jagger.

Entre las peleas han actuado Rels B, Nicki Nicole, Duki, Quevedo y Bizarrap.