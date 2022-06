Los 'youtubers' celebran su gran fiesta del fútbol en La Romareda

Lo que se vivió este sábado en La Romareda no fue solo un partido entre amigos con millones de seguidores, fue una gran fiesta para los creadores de contenido donde el fútbol fue la excusa perfecta y el estadio municipal de Zaragoza el escenario que brilló en cientos de miles de pantallas de espectadores de España y Latinoamérica.

Pero, ¿cómo no iba a ser así? si, según la jerga de los streamers, había mucho ‘hype’ con el ‘Partidazo de los youtubers 2’ y estaban las firmas de creadores de contenido más importantes de España; Ibai, The Grefg, Xokas, Dj Mariio...

Se batieron todos los récords respecto a el encuentro de 2019 que se jugó en Madrid en el Santiago Bernabéu: de audiencia en la red social del ‘play’ con fondo rojo y de asistencia en el estadio de Zaragoza.

Cuando los ‘streamers’ salieron al terreno de juego, el público de la Romareda ya vio que no se trataba de un partido convencional. Los jugadores, móvil o cámara en mano, comenzaron a emitir en directo o grabar algunas tomas desde el campo. La respuesta en el graderío fue recíproca, el público no soltó el smartphone para nada.

El 'Partidazo de los Youtubers' batió todos sus récords en Zaragoza.

Antes de que comenzara el partido, los ‘youtubers’ calentaron en el campo delante de los aficionados. No había que olvidar que no son jugadores profesionales –alguno sí que había– y el entretenimiento forma parte de su profesión, el fútbol de élite no.

Los 17.000 asistentes que finalmente acudieron a La Romareda fueron una pequeña parte de la audiencia total que disfrutó del evento. La retransmisión del partido en el canal de Dj Mariio, el organizador principal, alcanzó los 400.000 espectadores.

Micrófono en mano y con la necesidad de contrarrestar tanto nombre de cuenta de Youtube presentó el evento, el conductor de ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol.

DjMaRiiO y Pedrerol, sobre el césped de La Romareda. Youtube

Con los ojos puestos en La Romareda, para narrar el juego, y la voz emitiéndose en directo en el canal de Dj Mariio estuvieron a pie de campo el gigante noble Ibai Llanos y Cristinini –creadores de contenido para diferentes plataformas– y también Miguel Ángel Román –Periodista narrador en Movistar LaLiga–.

Pasadas las 19.00, empezó el ‘Partidazo de los youtubers 2’. Dj Mario, el capitán de uno de los equipos, salió a las instalaciones blanquillas después de haber jugado a fútbol en el Wanda Metropolitano, en el estadio francés del Saint-Denis (después de la final de la Champions) y en el Camp Nou.

Para algunos youtubers era muy importante la localización del partido, en este caso: La Romareda. En una entrevista para HERALDO, Dj Mariio contó: "Viruzz juega en casa, es de Zaragoza, y me ha dicho que va a estar con toda su familia en el estadio". Víctor Mélida (Viruzz) es un youtuber de gameplays y contenidos de consumo que ahora está entrenando como boxeador para ‘La Velada 2’ (en la primera edición peleó contra el ganador de la noche, Míster Jägger).

Otro de los nombres ligados con Aragón es Zorman. Norman Vivas es un youtuber y músico que actualmente reside en Madrid. Forma parte de Zeta Gaming, el único equipo profesional de videojuegos de Aragón, el club de esports de Kase.O.

Empate, prórroga y penaltis

En cuanto a lo deportivo, el partido finalizó 4-4 y ganó en la tanda de penaltis el equipo de The Grefg.

Perxita ocupó la portería del equipo de TheGrefg; también contó con Reven, Xbuyer, Koko, Folagor, Vicens, Delantero09, Juanfe Sanz, Chuty, Spursito, Adri Contreras, Jcorko, Toniemcee, Ampeter, Agustín51, Zorman y Axozer. El entrenador fue Jorge D’Alessandro y como segundo, Tole.

Para despedirse de la tarde, los 'youtubers' hicieron un paseíllo alrededor del campo para agradecer a los espectadores su asistencia y repartieron algunos balones de regalo. El equipo de Dj Mario estuvo compuesto por: Álex Silvestre, Karchezz, Illojuan, Alexby, Ander, Pumuscor, Vituber, Doctore Pollo, Kolderiu, Papi Gavi, Mostopapi, Cacho, Yihrm, Eric Ruiz, Gazir, Viruzz, Beniju y Mikel. El entrenador fue Tomás Roncero y el segundo elXokas.

