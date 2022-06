Ibai en La Romareda: "Zaragoza es una ciudad muy 'top', ha sido muy divertido"

'El partidazo de los youtubers' ha dejado huella en Zaragoza. Los creadores de contenido más importantes de España lo dieron todo en el estadio blanquillo: Ibai Llanos, TheGrefg, Xokas y Dj Mariio, entre otros. Hubo 'streamers', periodistas deportivos, exfutbolistas, comentaristas y otros perfiles difíciles de clasificar.

Cuando los 'youtubers' salieron al terreno de juego, el público de La Romareda ya vio que no se trataba de un partido convencional. Los jugadores, móvil o cámara en mano, comenzaron a emitir en directo o grabar algunas tomas desde el campo. La respuesta en el graderío fue recíproca, el público no soltó el teléfono en todo el partido. Bueno, algunos tiraban los móviles al campo para que los jugadores lo cogieran y se hicieran fotos con ellos desde el terreno de juego hacia la grada.

La retransmisión del partido en el canal de Dj Mariio alcanzó los 400.000 espectadores. También se batió el récord de aforo: 17.000 asistentes en el estadio

El conductor de ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol, que volvió a asegurar desde La Romareda que si el Real Zaragoza subía a Primera acudiría al campo en el primer partido de la temporada. «Estaba nervioso, porque yo quiero mucho a esta ciudad y a este equipo, así que pisar La Romareda de nuevo ha sido muy bonito», dijo el periodista deportivo.

Con los ojos puestos en el terreno de juego y la voz sonando en directo en el canal de DjMaRiiO estuvieron Ibai Llanos y Cristinini -creadores de contenido para diferentes plataformas- y Miguel Ángel Román -periodista narrador en Movistar LaLiga-.

En cuanto a lo deportivo, el partido finalizó 4-4 y ganó en la tanda de penaltis el equipo de The Grefg. En el equipo de DjMaRiiO marcaron Álex Silvestre (dos goles), Papi Gavi y DjMaRiiO, de penalti, en el último minuto. En el ‘team’ The Grefg marcaron Juanfe Sanz, de penalti; Folagor, Spursito y el mismo The Grefg, de penalti. Finalmente el gol de Vicens y el fallo de Vituber le dió la victoria al equipo de The Grefg.

Para despedirse, ya de noche, los ‘youtubers’ hicieron un paseillo alrededor del campo para agradecer a los espectadores su asistencia y repartieron algunos balones de regalo. Cuando terminó todo, se desató la locura: varios espontáneos invadieron el terreno de juego y hubo aglomeraciones para conseguir un autógrafo de Ibai. «Comentar este partido en La Romareda ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien. Zaragoza es un sitio top», aseguró Ibai, el gigante noble desde el estadio blanquillo.