Mapi León: "No hay que pensar en nada más que en la fase de grupos"

La defensa de la selección española María Mapi León dejó claro este jueves que no deben "pensar en nada más que en la fase de grupos" de la Eurocopa de Inglaterra del mes que viene donde va a haber "mucho nivel" por lo que el objetivo debe ser "hacer el mejor papel posible" pese a una presión que hay desde fuera que ve algo "innecesaria".

"No hay que pensar en nada más que en la fase de grupos de la Eurocopa porque puedes estar mirando allí y tropezar aquí. Ya lo vivimos en la de 2017 cuando nos eliminó Austria, yo no pensaba, aunque llevaba poco, que nos fuese a eliminar y nos eliminó. Eso te vale para mucho y aún lo recuerdo. Va a haber mucho nivel y todos los partidos serán muy difíciles", subrayó la internacional aragonesa en rueda de prensa.

En este sentido, coincide con el seleccionador Jorge Vilda y otras compañeras en que puede haber un exceso de presión sobre el equipo, aunque ella ya vive con esa exigencia al jugar en un FC Barcelona que "parece que tiene ganar siempre".

"Yo pienso en el día a día y en hacerlo lo mejor posible y hacer el mejor papel posible", aclaró la aragonesa. "Estaría bien ya que hacemos un trabajo que no nos metan presión desde fuera porque parece que si no ganamos es un desastre o un drama, e igual es innecesario. Sabemos que ha habido una mejora con la selección y en el ranking y entiendo que haya ganas y que se sea superpositivo, pero no es tan fácil", añadió.

Además, tras perder en mayo la final de la Liga de Campeones ante el Lyon con el FC Barcelona cuando parecían favoritas, recordó que "de todo se aprende, especialmente de las derrotas". "A nosotras en el Barça nos sirvió en Budapest (derrota contra el Lyon en la primera final de Champions) y también nos servirá lo de Turín", apuntó.

"Cada partido es un mundo y aunque creas que vas superbien el rival también juega y a veces puedes tener un mal día. No creo que sea tanto por parte de los aficionados, que nos han apoyado muchísimo y no nos han metido nada de presión, ahora es más igual a nivel de prensa. Parece muy fácil meter muchos goles o que no te metan, pero no lo es, es mucho trabajo y muchas horas detrás. No siempre se puede estar arriba, lo que hacemos es muy complicado y si un día bajas puedes perder o tener un resultado que no esperas o quieres", subrayó la internacional.

Por otro lado, Mapi León lamentó la baja de Jennifer Hermoso. "Todos la conocemos, es súper bromista y es la que siempre está haciendo el tonto, nadie diría que es de las más veteranas. En ese sentido la echamos mucho de menos, y en el campo también es importante porque es una jugadora de mucha calidad. Ahora tenemos delanteras de diferentes perfiles y tendremos que adaptarnos", opinó.

"Hay súper buen rollo"

También está sin poder entrenar otra delantera como Esther González, aunque la zaragozana cree que "poco a poco va a mejor" y que está haciendo con el paso de los días "entrenamientos más intensos". "Creo que va a llegar bien", resaltó.

La defensa celebró que esté entrando juventud porque "al equipo le viene bien que haya gente más veterana y más joven". "Ellas tienen muchas ganas y nosotras también, es esa mezcla de haber vivido experiencias y el ímpetu de cuando eres joven", explicó la jugadora del FC Barcelona, que no esconde "el súper buen rollo" que hay pese a que de las 28 sólo vayan a ir 23. "Para nada parece que vaya a quedarse alguien fuera", confesó.

Mapi León sabe que en Inglaterra se encontrarán "condiciones diferentes" tras el calor que están viviendo estos días en Las Rozas (Madrid) y que está provocando que las sesiones sean "más duras", aunque el 'staff' está intentando que darles apoyo para "ir con alegría" porque cuando ya se lleva varios días con esta temporada "hay cansancio, acumulas cargas y algún cuesta más".

Finalmente, la central se refirió a la mejora ofensiva que ha tenido la selección desde el Mundial de Francia de 2019. "Generamos más y tenemos más paciencia, no hay esa ansiedad de querer marcar rápido. Tenemos nuestro juego y sabemos lo que queremos hacer, tenemos que centrarnos en lo nuestro", sentenció.