Fernando Torres, en Zaragoza: "El fútbol te regala emociones que recuerdas toda la vida"

Fernando Torres, uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol español, regaló este jueves en Zaragoza una agradable y emotiva tarde a más de 250 amantes del balompié. Junto a Pablo Zabaleta e Ignacio Camacho, los tres ex jugadores participaron en una mesa redonda organizada por la Real Federación Aragonesa de Fútbol. El acto, celebrado en el Gran Hotel de la capital aragonesa con motivo del centenario de la institución, contó también con la participación de Álvaro Arbeloa, que se conectó a través de una breve videollamada, mientras que Jesús Vallejo y Ander Herrera, de vacaciones en Tanzania, enviaron un vídeo para no faltar a la cita.

Tras una breve presentación del presidente de la RFAF, Óscar Fle, rápidamente comenzó un distendido turno de preguntas que moderaron los presentadores de la cita, los periodistas Paco Giménez y Pedro Luis Ferrer. Una de las primeras cuestiones planteadas por los asistentes fue cuál había sido su momento más feliz sobre un terreno de juego. Fernando Torres, que atendió pacientemente las innumerables peticiones de fotografías y autógrafos, fue el primero en tomar la palabra.

“Es complicado quedarse con un momento. El debut es cumplir un sueño, yo quería debutar en mi club, en mi estadio, con mi gente. Esa primera emoción no se olvida nunca. Mi último partido en el Metropolitano también fue muy especial. Son dos partidos diferentes, pero hablan los dos de sentimientos, de emociones. El fútbol te regala y te hace sentir emociones que recuerdas toda la vida”, afirmó el ahora entrenador en las categorías inferiores del Atlético de Madrid.

Pablo Zabaleta, subcampeón del Mundial con Argentina, confesó sus sentimientos dos años después de retirarse como profesional. “Hay momentos y partidos que son trascendentales. La línea es muy fina. En el fútbol se vive de emociones. Lo más importante es entregarse al máximo para que las cosas salgan lo mejor posible. El debut es un momento único”, coincidió el defensor argentino, que aseguró “extrañar” la sensación de estar en el vestuario y compartir experiencias con sus compañeros.

Ignacio Camacho, que abandonó su Zaragoza natal con solo 15 años, compartió también el lado más oscuro del fútbol: las lesiones. “Decidí irme a Alemania y a los tres meses caí lesionado. En dos años y medio me operaron cinco veces y jugué 20 o 30 partidos. En todo ese camino, te das cuenta del sacrificio de entrenar mañana y tarde, llegar a casa psicológicamente mal, esas ganas de querer volver a jugar…”, dijo el aragonés.

De izquierda a derecha: Pablo Zabaleta, Fernando Torres, Raúl Martínez e Ignacio Camacho. Francisco Jiménez

Sobre su paso a los banquillos, Fernando Torres aseguró que se sacó la titulación para entrenar “por si acaso”, ya que, inicialmente, la posibilidad de dirigir un equipo no era una opción que le sedujera. “Ahora siento que puedo ayudar a los chicos jóvenes. Yo debuté con la edad de los jugadores que he entrenado este año en el juvenil. Siento que puedo darles ese empujón, esa ayuda para cumplir su sueño”, afirmó el ex internacional, que también rememoró una simpática anécdota con el Real Zaragoza, con el que se enfrentó en su tercer partido como futbolista profesional en Copa del Rey.

“Debuté contra el Leganés en el Calderón, mi segundo partido fue contra el Albacete… y luego vino la Copa. En la ida perdimos 0-2, con goles de José Ignacio y Acuña. Salí de titular, pero hubo una expulsión y fui sustituido… En la vuelta, volví a jugar de inicio, pero en la primera parte me rompí la clavícula en un choque con Aguado. Ahora no pasaría lo mismo”, bromeó un simpático Fernando Torres, que también fue compañero en el equipo colchonero de Juan Carlos Carcedo, actual técnico del Real Zaragoza.

La conexión con los aficionados, la gestión de los nervios antes del partido, los valores más significativos que se inculcan en el mundo del fútbol o los entrenadores más importantes en su carrera fueron algunos de los múltiples temas que trataron los protagonistas durante la hora y media que duró la charla. A la conclusión, se les entregó una medalla conmemorativa del aniversario y la camiseta de la Real Federación Aragonesa de Fútbol.