La importancia del NEAT y cómo aumentarlo para quemar más calorías

¿Cuánto nos movemos cada día? Esta pregunta es básica a la hora de determinar la cantidad de calorías que consume nuestro organismo. No es lo mismo pasar 8 horas sentado frente al ordenador que cargando cajas. El porcentaje calórico que quemamos varía entre el 15% y el 30%. De ahí la importancia del NEAT (Non exercise activity thermogenesis) o gasto energético de nuestras actividades cotidianas que no son un deporte programado. Cuánto menos tiempo pasamos en el sofá, más calorías quemamos. Por eso, si nuestro objetivo es perder peso, hay que moverse.

Por eso, no solo hay que salir a correr, entrenar fuerza o nadar, hay pequeños cambios que nos ayudarán a quemar más: andar, subir las escaleras, realizar las tareas del hogar, sacar a pasear al perro o dejar el coche en casa para ir al súper. Todas estas tareas aumentarán nuestro NEAT (y de paso) perderemos grasa. Si trabajamos 8 horas, dormimos 8, hacemos deporte 1 hora y gastamos dos en comer... nos quedan 4 o 5 horas donde aumentar nuestro gasto calórico y la tecnología nos puede ayudar a calcularlo, a través de las pulseras de actividad. Con este ‘gadget’ podemos contabilizar nuestros pasos, las escaleras que subimos e incluso miden cómo dormimos y hacen una estimación aproximada de las calorías quemadas. Hay algunos modelos con un precio muy asequible para que no podamos poner excusas. La Xiaomi Smart Band 6, es una de las más vendidas del mercado y está rebajada un 24% en Amazon.

Pulsera de actividad Mi Smart Band Amazon

Por qué es la más vendida

Junto a su gran relación calidad/precio, hay algunas características que hacen de este dispositivo un gran aliado de la actividad física porque además de contar nuestros pasos puede hacer muchas cosas más. Estas son algunas de las virtudes que la han convertido en la reina de los 'wereables' de muñeca.

Gran pantalla. Este dispositivo incluye una pantalla de 1,56 pulgadas con tecnología Amoled (como la de los móviles) y con una resolución de 326 píxeles por pulgada. ¡Y podemos elegir entre 60 diseños de pantalla!

Este dispositivo incluye una pantalla de 1,56 pulgadas con tecnología Amoled (como la de los móviles) y con una resolución de 326 píxeles por pulgada. ¡Y podemos elegir entre 60 diseños de pantalla! 30 modos deportivo s. Es capaz de medir con exactitud hasta 30 modos deportivos y seis de ellos los detecta automáticamente.

s. Es capaz de medir con exactitud hasta 30 modos deportivos y seis de ellos los detecta automáticamente. Sumergible . Sí. Si nos gustan los deportes acuáticos también la podemos usar porque se puede sumergir hasta 50 metros.

Seguimiento completo. Monitoriza nuestra frecuencia cardiaca, nuestros pasos, consumo de oxígeno y la calidad del sueño.

Monitoriza nuestra frecuencia cardiaca, nuestros pasos, consumo de oxígeno y la calidad del sueño. Batería. Cuenta con una carga magnética y no es necesario sacarla de la correa para conectarla. Su duración: 14 días, pero incluye un modo ahorro para prolongarla.

Si eres de 'smartwach'

El mundo de los wereables es infinito y no solo reinan las pulseras, también podemos encontrar relojes inteligentes que son un éxito de ventas. El Amazfit Bit es uno de los más destacados (por solo 39,90 en Amazon). Con una esfera más grande que la de una 'smartband' y todas sus prestaciones, este dispositivo es capaz de monitorizar hasta 60 modos deportivos, es sumergible e incluye un sistema de evaluación de la salud. Todo un 'must' deportivo.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.