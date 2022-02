Cómo elegir entre un 'smartwatch' y una pulsera de actividad y aprovechar sus beneficios para las rutinas deportivas

Las rutinas deportivas ya no son lo que eran. Ahora, además de que cada vez más personas prefieren practicar ejercicio en casa, no hay quien no quiera controlar su evolución en cada entrenamiento. Esto es, para los 'runners' o para los amantes de la bicicleta, el número de kilómetros que hacen en cada sesión y la velocidad a la que los realizan; para los nadadores, la distancia que recorren en las calles de la piscina y a qué velocidad. Junto a estos parámetros, los análisis de las sesiones 'fitness' se complementan con datos como la frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre y la altitud. Aunque todo eso solo es posible si tenemos un gadget en nuestra muñeca que nos ayude a registrar todos estos parámetros.

De hecho, hoy en día son pocos los deportistas que no lucen un 'smartwatch' o pulsera de actividad en su muñeca. Aunque estos 'gadgets' también son muy útiles para el día a día, es en el terreno deportivo cuando más adeptos ganan. Pero, ¿cuál de estos dos 'wearables' escojo para mi rutina? Además de la variedad de modelos, cada uno de ellos tienen prestaciones y usos diferentes y, por supuesto, el precio también varía. Pero que no cunda el pánico: en Heraldo Shopping estamos dispuestos a ayudarte. Bajo estas líneas hemos comparado las principales características de los artículos más vendidos de Amazon para que puedas decidir qué dispositivo te conviene en función de tus intereses.

¿Me quedo con un ‘smartwatch’...

Estos dispositivos ofrecen el control de múltiples actividades deportivas desde la muñeca, incluso hay modelos capaces de registrar más de 90 disciplinas diferentes. Suelen ser resistentes al agua y al sudor para que podamos llevarlos hasta en los entrenamientos más exigentes y muchos, además, son capaces de analizar la calidad del sueño, lo que también puede afectar en nuestro día a día. También se sincronizan con nuestro teléfono móvil para establecer alarmas, recibir notificaciones y vincular los datos en una aplicación.

Recomendados para...

Deportistas que necesiten un control más minucioso de cada sesión de ejercicio y prestaciones más específicas.

Quienes quieran invertir más dinero en este tipo de dispositivos.

Quienes quieran, además, aprovecharlo para lucirlo en el día a día.





Un modelo para probar sus prestaciones

El modelo de Iowodo es un básico para iniciarse en el mundo de los relojes inteligentes. Ofrece la medición en 25 modos deportivos e incorpora oxímetro, pulsómetro, medidor de análisis del sueño y hasta termómetro.

El 'smartwatch' de Iowodo. Amazon

…o con una pulsera de actividad?

Por su parte, estos dispositivos son más limitados en lo que a prestaciones se refieren, pero, a cambio, nos permiten controlar las constantes básicas invirtiendo menos dinero. Pese a su tamaño, también comparten algunas características de los relojes inteligentes, como el número de pasos o la medición del ritmo cardiaco. Suelen gozar de buena batería. Algunos modelos también pueden sincronizarse con el teléfono móvil.

Recomendados para...

Quienes estén comenzando a practicar ejercicio o no requieran de saber muchos datos acerca de sus entrenamientos o constantes.

Quienes no quieren llevar un dispositivo grande en su muñeca.

Quienes no quieran invertir mucho dinero en este ámbito.

Un modelo para probar sus prestaciones

Amazfit Band 5 es perfecta para quienes quieren un dispositivo todoterreno, gracias a sus 15 días de autonomía. Registra y analiza la calidad del sueño y mide el oxígeno en sangre.

La Amazfit band 5. Amazon

