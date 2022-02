Consejos para practicar deporte en casa sin lesionarte (¡y aliados que te ayudarán a conseguir buenos resultados!)

En los últimos años las rutinas deportivas en casa han ganado mucho peso y adeptos, pero la falta de práctica en pequeños espacios, el material poco apropiado o los errores al imitar ciertos ejercicios se han convertido en los principales motivos de lesiones cuando se practica deporte en el hogar. Hay que tener en cuenta, además, que muchos de los personajes que aparecen en videos de internet que prometen soluciones rápidas si seguimos sus consejos, no son expertos, por lo que podemos lesionarnos al seguirlos. Lo más importantes es saber qué consejos aceptar y dejarnos guiar solo por profesionales del ejercicio.

Además, la falta de material apropiado para ejercitarse en casa, muchas veces, también favorece la aparición de esas lesiones, que se podrían evitar con aparatos de calidad. Y es que, antes de comenzar con el entrenamiento en casa, es fundamental equiparnos correctamente, aunque nadie vaya a vernos. Las mallas y los tejidos transpirables, por ejemplo, para evitar la sudoración excesiva son una buena opción y, sobre todo, unas zapatillas con un buen agarre y sujeción, nada de ir descalzo o con zapatillas de estar por casa. Por ejemplo, ahora, estás de suerte porque las Skechers más vendidas cuestan menos de 30 euros y las zapatillas Puma 6 FM están también disponibles por 30 euros.

Nunca hay que olvidarse del calentamiento

Uno de los errores más comunes es olvidarse de preparar los músculos antes de hacer ejercicio. Muchas veces, las clases ‘online’ (de dudosa profesionalidad) se olvidan de incluir un calentamiento al inicio o una vuelta a la calma al final y es algo fundamental. Para poder estirar bien todos los músculos del cuerpo, desde Heraldo shopping recomendamos una buena esterilla acolchada para poder tumbarse y hacerlo de manera correcta. Un ejemplo es la más vendida de Amazon fabricada con materiales ecológicos y perfecta para el uso diario.

No forzar el cuerpo

Por mucho que corramos, los resultados no se van a ver antes, lo correcto es evolucionar de forma constante y progresiva, sobre todo cuando no se está acostumbrado a hacer deporte en casa. Por eso, es aconsejable establecer unas rutinas diarias, así como marcar un objetivo e ir aumentado la intensidad poco a poco. Si el primer día forzamos por encima de nuestras posibilidades podemos lesionarnos y abandonar ese hábito que nos habíamos propuesto cumplir. En pocas palabras: no llegaremos a apreciar los beneficios físicos y mentales si no somos constantes y forzamos de más nuestro cuerpo.

Otro de los errores que más cometemos cuando practicamos deporte en casa es levantar peso de forma desigual. Y es que, muchos de los ejercicios que realizamos en casa lo requieren para tonificar los brazos, por ejemplo. Y, al no disponer de un material adecuado, recurrimos a objetos que se hagan pasar por mancuernas, pero sin homologar. Esto puede ocasionarnos lesiones en los músculos de los brazos, así que, desde Heraldo shopping aconsejamos adquirir unas mancuernas de calidad y del peso que requiera tu condición física. Esto no tiene porqué costar mucho dinero, por 20 euros hay disponibles en Amazon unas mancuernas de neopreno con la mejor calidad-precio del ‘ecommerce’.

