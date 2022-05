Pol Oriach debuta con la selección española absoluta

Será la ocasión de resarcirse dentro de una temporada que de momento no le está saliendo todo lo bien que le gustaría, el momento de por fin demostrar lo que lleva dentro, de que reluzca todo el trabajo que está acumulando. La carrera que afronta este viernes (21.05) no será una más para Pol Oriach, será la de su debut internacional como atleta absoluto, algo que ante lo que se encuentra "muy ilusionado" y que ha definido como "el primer capítulo de una historia que espero que dure mucho". El atleta de Albelda, que ya había competido y ganado en las categorías inferiores de la selección, es uno de los 68 deportistas escogidos para representar a España en el Iberoamericano que se disputa el próximo fin de semana en Alicante entre La Nucia y Torrevieja, un campeonato con más de 500 participantes de 25 países -entre ellos Ucrania- en el que sus objetivos serán "disfrutar, aprender y hacerlo lo mejor posible".

"No me conformo solo con ir hasta allí, quiero exprimirme y lograr un buen tiempo o un puesto del que estar orgulloso", indica. La convocatoria confiesa que no se la esperaba y se muestra sincero al reconocer que "la categoría todavía me queda grande". "Hay bastante gente con mejor marca que yo, pero factores como las otras competiciones programadas este año y que quizá el momento de forma de algunos no es el mejor ha hecho que me llamen a mí, y yo encantado", comenta.

El grupo que ha reunido el seleccionador José Peiró combina pesos pesados con promesas a las que se quiere ir testando en contextos más exigentes. Entre los primeros figuran 21 olímpicos como el subcampeón de los 110 metros vallas en Río 2016 Orlando Ortega y dos cuartos clasificados el verano pasado en Tokio, Eusebio Cáceres (longitud) y Álvaro Martín (20 km marcha) y entre los segundos varios medallistas en los europeos sub-20 y sub-23 de 2022. Ahí es donde entra Oriach, campeón continental sub-20 en los 3.000 metros obstáculos dentro de un curso en el que también subió a los más alto del podio en el Campeonato de España.

En el actual, en febrero se impuso en el 3.000 del Nacional sub-23 de pista cubierta y fue segundo en el de cross individual y por federaciones. Sin embargo, los resultados a nivel global no le acaban de convencer. "No acabo de mostrar lo que estoy entrenando, tal vez todavía es temprano, aún queda para las competiciones que quiero preparar bien", explica.

El año está siendo de cambios para Oriach. El hecho que ahora sea sub-23 hace que "suban las distancias y el nivel de exigencia, no me enfrento ya solo con gente mi edad". Además, ha pasado de militar en el Hinaco Monzón, su club de siempre, a hacerlo con el Nike Running, lo que le está generando más responsabilidad. "Parece que la gente espera que un atleta de Nike esté siempre delante, es una presión que tengo que superar y que poco a poco voy asimilando", explica.

Con él, en el 3.000 obstáculos del Iberoamericano habrá otro español, el valenciano Víctor Ruiz. Además, conoce "a un puertorriqueño que vive en España y a Etson Barros, un portugués con el que ya he coincidido otras veces; en el Europeo sub-18 yo fui segundo y él, tercero". Para calentarse de cara a la competición, el pasado fin de semana disputó con el Barcelona, club vinculado al Nike, la jornada de División de Honor siendo quinto por unas molestias estomacales que confía en que el viernes habrán desaparecido del todo. "La Federación solo me ha dicho que lo haga lo mejor posible y eso haré, además tendré el plus de que al ser en España el público empujará", subraya. Después, encarará los que son sus dos principales objetivos de la campaña, el Campeonato de España absoluto de Nerja (Málaga), del 24 al 26 de junio, y el sub-23 ya en julio en Santander.

También Carlos Mayo

Además de Oriach, para el Iberoamericano hay convocado otro aragonés, Carlos Mayo. El olímpico zaragozano participará el domingo en los 5.000 metros (20.15).