Banzo: "Hice el récord de disco de Aragón hace medio siglo y ahí sigue"

Hace 52 años, Pascual Banzo batió el récord de lanzamiento de disco de Aragón. Y 52 años después, el tope sigue en poder de un aragonés singular: además de atleta internacional, fue campeón de barra aragonesa, ganador del Certamen de Jota del Pilar y notable tenor.

Entre tanta heterodoxia, ¿por dónde comenzamos, Pascual?

Comenzaremos por el principio.

Como tiene que ser...

De chaval, jugaba al fútbol en Zuera. A los 15 años vi un reportaje de Miguel de la Quadra-Salcedo en el Nodo lanzando el disco y la jabalina al estilo español, o sea, lanzando girando. Llegué a ser muy amigo de él. Hasta paseé en elefante con él en Zaragoza cuando venía con el Circo de Ángel Cristo.

No lo puedo creer…

En serio, De la Quadra-Salcedo acabó en televisión, pero antes también pasó por el circo.

Nos habíamos quedado viendo el Nodo.

Exacto. Le dije a mi madre que me gustaba eso de lanzar el disco. Y bajamos a Zaragoza, a Deportes Artiach, a comprar el artefacto.

Un disco de 22 centímetros y dos kilogramos de peso.

Correcto. Así me inicié.

¿Quién le entrenaba?

Nadie. Era autodidacta. A los cuatro meses me enteré de que iban a celebrar unas pruebas atléticas en la Ciudad Universitaria de Zaragoza. Era 1965. Recuerdo que me metí en las pistas sin apuntarme. Reconozco que no estaba federado. Por tanto, no valía para nada.

Pero…

Pero José Luis Barrachina, radiólogo y presidente de la Federación, me dijo que quería hablar con mi padre, que veía en mí condiciones.

¿Y comenzó a entrenar?

Sí, pero por correo.

¿Cómo por correo?

Barrachina me enviaba los entrenamientos por correspondencia y yo entrenaba solo en el campo de fútbol del Zuera.

Habría buena expectación allí...

Claro. En unos meses, en mis primeros Campeonatos de España, ya fui bronce. Y pronto, a la Residencia Blume de Barcelona. Recuerdo que en la Blume estábamos entonces nadadores, atletas y tenistas. También estaba Luis Garriga, un atleta excepcional. Mi compañero de habitación era el tenista Manolo Orantes.

¡El gran Orantes!

Mejoré muchísimo. De 41 metros y 98 centímetros, pasé a 52 metros y 12 centímetros en 1967, cuando batí el récord nacional de De la Quaedra-Salcedo. Hoy sigue siendo récord de Aragón. Hice el récord hace medio siglo y ahí sigue...

¿Reímos o nos echamos a llorar?

No hay que perder el buen humor nunca.

Tiene usted razón.

El récord lo hice en presencia de Juan Antonio Samaranch en el Stadium Casablanca. A raíz de esa marca, fiché con los mejores atletas de España por el Barcelona…

Las cosas de Samaranch…

Sentó mal en Aragón. Comencé a trabajar en Banca Catalana. Samaranch hasta se ofreció a llevarme a Milán para que perfeccionara mi voz de tenor dramático.

¿Cómo descubrió su gran voz?

No fui yo, sino mi entrenador de atletismo.

¿En serio?

Sí. El entrenador Ruiz de Porras me oyó cantar en la ducha después de entrenar.

Como yo, aunque yo no entreno.

¡Ja, ja, ja! Pues él fue mi descubridor. Después, regresé a Zaragoza en 1972 y me inicié en los Juegos Tradicionales.

Y fue Campeón de Aragón de Barra Aragonesa en 1979.

Estaba fuerte entonces. Pesaba 100 kilogramos y medía 186 centímetros. Seguí cantando, y en 1975 gané el Certamen de Jota del Pilar.

¡El Campeonato Mundial de Jota!

Así es. Hice una gran amistad con Alfonso Zapater y con Jesús Gracia. En los últimos años competí con Helios y entrenaba a los equipos de fútbol y tenis del club.

Qué lujo, verle con Curro Martínez en el fútbol de Helios.

Intenté devolver al deporte todo lo que me dio, que fue mucho. Fue una parte básica de mi vida. Cantar ya solo canto para los amigos.