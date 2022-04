La española Carolina Marín, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y triple campeona del mundo de bádminton, debutó este martes en el Europeo de Madrid con victoria sobre la checa Katerina Tomalova (21-10 y 21-6), en lo que supuso su vuelta a las pistas once meses después de una grave lesión.

La jugadora onubense sufrió una grave lesión durante un entrenamiento el 28 de mayo de 2021 y fue operada unos días después, el 4 de junio, de una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda.

Carolina Marín reapareció en Madrid, en la pista municipal de Gallur, con una expectación inusitada en las gradas, que lucieron abarrotadas en la zona delimitada para el público general. De hecho, desde una hora antes de que comenzara su partido ya no quedaba un asiento libre.

La quíntuple campeona de Europa saltó a la pista dispuesta a defender su reinado continental y lo consiguió en apenas 29 minutos. Tomalova comenzó mejor la primera manga, se adelantó inicialmente en el marcador, pero tras unos puntos de tanteo fue superada claramente por la española, que hizo sufrir mucho a la checa con su golpeo bajo con la mano izquierda. La rival de Carolina Marín en octavos será la ucraniana María Ulitina, 59 del mundo, que se impuso en dieciseisavos a la portuguesa Sonia Gonçalves.

"La sensación es de felicidad y agradecimiento por todas las personas que han venido aquí a apoyarme. Ni me esperaba que la gente estuviera chillando y coreando mi nombre. He sentido emoción, porque después de un año fuera sin jugar echas de menos el sentimiento de competición. Además estar en Madrid no es fácil, porque jugando en casa hay que saber controlar los nervios", dijo Marín, tras finalizar el duelo.

Carolina Marín reaparece con victoria once meses después Rodrigo Jiménez

"Más allá de ganar el partido, si me dicen hace un año que jugaría aquí un Europeo, no me lo hubiera creído. La rodilla está muy bien, todo ha ido muy bien, en general, y hemos venido a por todas. A disfrutar del torneo y de la gente, pero también para ganar. Llevo un año sin jugar y esos nervios los echaba de menos. Los he sabido controlar y se ha dado muy bien", confesó.

También sigue adelante Beatriz Corrales, 51 del ranquin, que ganó a la serbia Marija Sudimac por 21-9 y 21-8, en un partido que dominó desde el principio. Anteriormente, en primera ronda, se deshizo de la israelí Ksenia Polikarpova en tres mangas. Corrales se medirá en octavos con la danesa Line Hojmark Kjaersfeld, séptima cabeza de serie, que ganó en segunda ronda a la francesa Marie Batomene.

En la categoría masculina, el toledano Luis Enrique Peñalver, 72 de la clasificación internacional, debutó y sufrió para ganar al checo Jan Louda, al que derrotó 17-21, 21-18 y 10-21.

Los que no dieron opción a la sorpresa fueron el danés Anders Antonsen, vigente campeón continental, que sufrió más de lo previsto para ganar en tres mangas al alemán Kai Schaefer (17-21, 21-18 y 13-21), y será el rival de Peñalver en octavos. Su compatriota Viktor Axelsen, que se impuso al francés Alex Lanier por 21-12 y 21-11, jugará contra el alemán Max Weisskirchen.

En tres mangas perdió Pablo Abian, 58 del mundo, frente al inglés Toby Penty, que se llevó el partido en tres mangas por 16-21, 21-11 y 18-21.

En dobles, Alberto Zapico y Lorena Uslé perdieron contra los germanos Jones Ralfy Jansen y Linda Efler por 10-21 y 14-21, igual que José Morales y Jaume Pérez, que cayeron con los hermanos escoceses Christopher y Mathew Grimley por 21-14 y 21-8. La nota positiva la pusieron Joan Monroy y Carlos Piris, que ganaron a los alemanes Marvin Datko y Patrick Scheiel (21-10 y 21-8).