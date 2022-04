Un nuevo desafío para Pablo Abián

Pablo Abián ya está listo para afrontar un nuevo reto en su carrera. El deportista de Calatayud competirá la próxima semana en el Europeo de bádminton, que se celebra del 25 al 30 de abril en Madrid. La cita de la capital de España, que supondrá también el regreso de Carolina Marín a las pistas, será el undécimo campeonato continental del aragonés.

De esta forma, el bilbilitano, que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, volverá a competir con las mejores raquetas de Europa. Y lo hará repleto de moral, después de colgarse el bronce el pasado fin de semana en el Mexican International Challenge, disputado en la localidad de Aguascalientes (México). El aragonés, que partía como primer cabeza de serie, se quedó a las puertas de la final tras caer ante el brasileño Jonathan Matias por 21-11, 18-21 y 21-14 en 50 minutos de juego.

Junto a Enrique Peñalver, el aragonés es el único español que competirá en la categoría individual masculina, mientras que en la femenina lo harán, además de la citada Carolina Marín, Beatriz Corrales y Clara Azurmendi. En dobles, la representación española correrá a cargo de las parejas Carlos Piris-Joan Monroy y Jose Molares-Jaume Pérez en masculino, y Clara Azurmendi-Beatriz Corrales en femenino. En dobles mixtos compiten Lorena Uslé y Alberto Zapico.

El retorno de Carolina

Uno de los mayores reclamos de este Europeo es la vuelta a las pistas de la onubense Carolina Marín, alejada de la competición desde que se lesionó en la rodilla de gravedad el 28 de mayo de 2021. Ahora, tras 11 meses sin competir, Marín ya tiene "en el punto de mira" este Campeonato de Europa, el primer gran torneo de bádminton que se disputa en la capital desde el Mundial de 2006.

"Tenía esa espinita clavada por haberme perdido los Juegos y después el Mundial. Fuimos demasiado precavidos, no era bueno forzar. Cuando me enteré que estaba el Máster de Huelva puse ahí el foco, quería volver a jugar en España", relató la deportista durante la presentación del Europeo.

La onubense insistió en que su objetivo es "volver a disfrutar" de la competición. "Quiero volver con el apoyo y el cariño de toda mi gente. Yo no quiero volver como estaba, quiero volver mejor. Si hace 11 meses me dicen que jugaría un Europeo en Madrid no me lo hubiera creído", confesó