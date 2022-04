Pablo Abián cae en la primera ronda del Europeo del bádminton

No pudo ser. El aragonés Pablo Abián perdió en la primera ronda del Europeo de Bádminton que se celebra en Madrid frente al inglés Toby Penti. El jugador bilbilitano cayó tras una hora de partido en tres sets (16-21, 21-11, 18-21).

Abián llegaba al torneo repleto de moral, después de colgarse el bronce el pasado fin de semana en el Mexican International Challenge, disputado en la localidad de Aguascalientes (México). El aragonés, que partía como primer cabeza de serie, se quedó a las puertas de la final tras caer ante el brasileño Jonathan Matias por 21-11, 18-21 y 21-14 en 50 minutos de juego.

En la cita del Europeo -el 11º de su carrera-, Abián se vio sorprendido por Penti y no pudo hacer valer su mayor experiencia durante un partidos que resultó muy disputado. “Ha sido un partido muy igualado y competido. Hemos llegado al 17 iguales en el tercer set. Al final, dos errores no forzados me han costado el encuentro”, apuntó el aragonés al terminar el partido. “Estoy contento por haber podido jugar un Campeonato de Europa en España, en casa. Es una pena que no haya podido pasar de ronda. Era un rival complicado. Toby Penti tiene mejor ránking mundial que yo”, señaló Pablo Abián, “agradecido del apoyo del público” desde la grada.